Тигран Кеосаян приступил к съёмкам ремейка советского детского фильма «Топинамбуры»

Кинокомпания «Централ Партнёршип» намерена в кратчайшие сроки выпустить на экраны ремейк советского фильма «Топинамбуры». Первый съёмочный день состоялся 19 мая, несмотря на отсутствие готового сценария.

Двухсерийная детская музыкальная комедия «Топинамбуры» была снята на Одесской киностудии в 1987 году. В основе сценария – несколько рассказов Николая Носова про двух сорванцов – Мишу Козлова и Колю Синицина. Преодолевая сопротивление взрослых, герои добывают посевной материал топинамбура, расчищают под него грядки и удивляют всех отличным урожаем. Тигран Кеосаян намерен использовать в новом фильме все песни, которые были в оригинальной версии, а также добавить новые – на китайском языке.

– Я третий день напеваю строки главной песни фильма: «Топинамбур – это шоколадка, топинамбур – это край земли». В советских фильмах было много мудрости, и теперь их темы снова актуальны. Языком кино мы донесём до подрастающего поколения значение топинамбура как истинного спасителя России, – говорит Кеосаян.

Пока не готов сценарий ремейка, Кеосаян снимает сцены, совпадающие с оригиналом. В этих эпизодах занят Сергей Маковецкий, который в версии 1987 года играл композитора Истомина. Эту же роль он играет и сейчас, но Истомин стал старше, мудрее и достиг совершенства в китайской каллиграфии. Если бюджет фильма будет достаточно большим, в нём появятся вражеские диверсанты и линия любви между русской девочкой и китайским мальчиком.

Премьера фильма состоится 20 сентября, накануне нового государственного праздника «День урожая топинамбура».

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