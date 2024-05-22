Ученые: Запах человека может рассказать о состоянии его здоровья

На протяжении тысячелетий врачи могли определять некоторые заболевания исключительно по запаху человека, и современные исследования подтверждают, что в этой древней практике была определенная логика. Каждую секунду наше тело выделяет сотни химических веществ, которые могут дать представление о нашем здоровье и состоянии.

Известно, что запах дыхания может свидетельствовать о различных заболеваниях. В древней Греции врачи использовали запах дыхания для диагностики печеночной недостаточности и диабета. Сегодня наука подтверждает, что эти заболевания и другие, включая инфекции, могут придавать характерный запах дыханию.

В 1971 году лауреат Нобелевской премии по химии Лайнус Полинг обнаружил в выдыхаемом воздухе около 250 различных газообразных химических веществ, называемых летучими органическими соединениями (ЛОС). После этого другие ученые обнаружили еще сотни ЛОС в нашем дыхании. Исследователи считают, что даже те ЛОС, которые не имеют запаха, могут дать информацию о состоянии здоровья человека.

Одним из интересных открытий было то, что изменение обоняния может указывать на начало болезни Паркинсона. Медик на пенсии Джой Милнер обнаружила изменения запаха у своего мужа задолго до постановки диагноза. Это открытие привело к разработке исследовательских программ, направленных на точное определение запаха этого неврологического заболевания.

В свою очередь, собаки обладают более тонким обонянием, чем люди, и могут учуять больше болезней. Однако технологические методы, такие как масс-спектрометрия, позволяют исследователям выявить еще более тонкие изменения в профилях ЛОС, связанные с различными заболеваниями.

Ученые также обнаружили, что ЛОС выделяются не только дыханием, но и кожей, мочой и фекалиями. ЛОС, выделяемые кожей, могут дать представление о том, как работают бактерии микробиома и организм человека в целом, влияя на наше здоровье и защиту от болезней.

В лаборатории одной из команд исследователей проводятся исследования, направленные на определение сигнатур ЛОС на коже и их связи с различными признаками человека. Используя масс-спектрометрию, исследователи показали, что профиль ЛОС на коже может отличать мужчин от женщин и даже предсказывать возраст человека с точностью до нескольких лет.

Однако это только начало исследований в этой области. Ученые признают, что еще многое предстоит узнать о роли ЛОС и их взаимосвязи с микробиомом кишечника и другими аспектами нашего здоровья.

Одно из интересных открытий состоит в том, что ЛОС используются растениями, насекомыми и животными в качестве канала коммуникации. Растения, например, взаимодействуют с другими организмами, включая опылителей, травоядных и своих врагов, с помощью феромонов – специфических ЛОС.

Исследования в области запахов организма открывают новые возможности для диагностики и понимания нашего здоровья. В будущем, возможно, мы сможем диагностировать некоторые заболевания, просто вдыхая в устройство или анализируя профиль ЛОС на коже. Это может привести к раннему выявлению и более эффективному лечению различных заболеваний, от неврологических до кишечных и дыхательных.