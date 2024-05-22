Мнение «аналитика»: Об истериках президента Путина… С Украиной всё настолько плохо?

Самые разные источники, преимущественно зарубежные, не сговариваясь, описывают напряжённую и гнетущую обстановку в ближнем круге президента. Говорят, он стал совсем плох: путается в словах, кричит на приближённых — особенно на военных, много истерит и всячески проявляет нервозность. Совсем ничего не осталось от некогда уверенного национального лидера, которым восхищались и гордились многие.

А ещё он во всех своих бедах публично обвиняет коллективный Запад — и чем дальше, тем громче. Хотя не в его положении разбрасываться такими обвинениями сейчас.

Это всё о полулегитимном украинском президенте Владимире Зеленском, если кто не понял. О его российском тёзке — чуть ниже. А пока что западная пресса, скрывая прежние симпатии и откровенно недоумевая, рассказывает, как бывший «символ мужества и стойкости украинского народа» срывается на крик в ходе заседаний ставки. Генералов он теперь громогласно обвиняет в том, что те не рассказывали ему «всей правды». Хотя слушал ли он доклады с оценками реальной военной мощи России, большой вопрос.

Также Владимир Зеленский с каждым днём всё громче обвиняет Запад в том, что он якобы не даёт Украине воевать в полную силу. Не поставляет достаточно оружия, запаздывает с решениями на год, «не позволяет» бить западными ракетами по российской территории в её международно признанных границах и не хочет объявлять полную экономическую блокаду России. А без всего этого #Украина не только победить не сможет, но даже и удержать имеющее, что бы ни говорили по этому поводу западные политики, побуждающие украинцев воевать до последнего.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это поведение Владимира Зеленского… «представляет собой истерику» на фоне тяжёлого положения ВСУ. Как считает рупор Кремля, в Киеве «растет понимание» о невозможности изменить динамику на фронте, несмотря на поставки военной помощи. И Владимир #Зеленский, вероятно, чувствует, с кого за это украинцы снимут шкуру.

Чисто по-человечески его можно понять. Нелегко после многих лет непрерывного вранья самому себе и всей стране вдруг начать осознавать горькую и страшную правду. Которая сейчас крушит один украинский пиф за другим ничуть не хуже, чем УПАБ-1500 разносит в труху очередной опорник ВСУ. Хотя, возможно, такие перемены в поведении Владимира Зеленского лучше объяснит не психолог, а нарколог.

Но ведь и у Владимира Путина тоже был период принятия непростой правды в начальный период после 24.02.2022. Тем не менее, кто-то серьёзный, а не сказочник «Генерал СВР», слышал про «истерики» российского лидера? Видел ли его срывающимся на крик в отношении близкого окружения?

В политике нужно держать покерфейс при любых обстоятельствах. Кто истерит, тот проиграл. Регулярные истерики Владимира Зеленского не есть ли квинтэссенция того, что проиграла в конечном счёте вся #Украина?

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