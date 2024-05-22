Мнение: Последний парад наступает

В России начались учения с нестратегическим ядерным оружием

Безумная опупея взбесившихся идиотов, вставших во главе тупых, но, как оказалось, тоже весьма кровожадных баранов, похоже, близится к естественному концу. Иногда я спрашиваю себя: что же я потом, краснея от стыда, буду объяснять внукам – мол, деда, расскажи, а как же довели всё до такого кошмара и позорища? Вы что, совсем ничего не соображали?! А ты где был? Ты такой смелый, такой умный – по твоим рассказам; всё знал, всё предвидел. Ну? И что?

И я встаю в тупик, не знаю, что сказать…

Потом, правда, я соображаю, что внуков-то никаких не будет – ни у меня, ни у кого другого; спрашивать будет некому, да и, собственно, некого. С этой успокоительной мыслью немного легчает на душе.

Речь идет о ближайшей перспективе, что Россия готова применить ядерное оружие для реального убийства людей в боевой обстановке – впервые за 79 лет, первой в 21 веке и т.п. Проще говоря – открыть ящик Пандоры, и даже не с целью защиты. Смыть первозданный грех с США – “да, не мы одни такие, есть кое-кто и похуже!” – смогут они говорить, показывая пальцем на всем известную Страну Орков. Сами орки (то есть мы), кстати, никак не “докажут” свою силу – они лишь наглядно продемонстрируют миру, что полные отморозки, и никаких дел с ними иметь вообще нельзя. И это клеймо – прямо на будущее, на последующие поколения.

И это – лишь в самом лучшем случае. В худшем – живые позавидуют мертвым, и это вовсе не метафора. В какие игры играют эти дебилы… И из-за чего? Только чтоб прикрыть ошибку, сделанную в 2022. Нет слов.