Мнение: Страдания по легитимности

С удивлением отмечаю, до какой степени все в России вдруг стали озабочены “легитимностью Зеленского”. Везде про это пишут, с беспокойством спрашивают, у меня даже радио на эту тему не затыкается. Мол – как же так?! Это же ужас! У него же 20 мая истек 5 летний срок… этой… как её, проклятой… да! Легислатуры, вот!

Черт знает какие вопросы взволнуют дурака. Мне уж даже неудобно напоминать, сколько уже пролетело годков с 2000 года. Почитай, вся жизнь для некоторых. Четверть века у России, по сути, один и тот же президент. Это как – легитимно, нет? Что там про такое в Конституции сказано? По ней же, вроде, срок полномочий у преза – всего 4 года? Ах, ну да, ее ж сто раз переписывали туда-сюда… И с таким легкомысленным отношениям к законам – всерьез говорить о чужой легитимности?

Впрочем, бог с ним, с Путиным. А как со Сталиным? Я что-то не припомню – проводились ли какие-нибудь выборы в СССР во время ВОВ? И, кстати, на каком вообще основании Сталин СССРом руководил – его что, народ избрал? Кем – Верховным Главнокомандующим? Ты подумай… А я не знал.

Странная история, в общем. Чего привязались к этой “легитимности”…