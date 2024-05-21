 

Мнение: Взрывать или не взрывать

21.05.2024, 23:47, Разное
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Кстати, насколько я знаю: учения с попытками стрельб именно ЯДЕРНЫМ оружием не проводились в РФ (не будем брать СССР!) НИКОГДА. Да и совки довольно давно перестали играть с огнем – после Московского договора 1963 года (запрет испытаний ЯО на земле, в воздухе и под водой). После этого взрывали только подземные, и там, где никого нет (типа Новой Земли).

Источник: Размышления вольного социолога


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