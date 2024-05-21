Мнение: МУС взбунтовался против США, деколонизация Новой Каледонии и «российская угроза» Фолклендам

1. Американцев уважают всё меньше и меньше. Несмотря на угрозы из Вашингтона, МУС — один из крупных судов в Гааге — обвинил израильтян в военных преступлениях (ссылка):



Прокурор Международного Уголовного Суда (это который в Гааге) запросил ордер на арест Нетаньяху (ссылка). Заодно и на лидеров ХАМАСа, но это не сильно интересно.

Гораздо интереснее письмо гаагским судьям, которое 24 апреля подписали 12 республиканских сенаторов. Красивое письмо приложил.

В письме уважаемые сенаторы не стесняясь угрожают европейским лохам и терпилам большими проблемами, буквально так и пишут: <…>

«Нацельтесь на Израиль, и мы нацелимся на вас. Если вы продолжите реализацию мер, указанных в отчете, мы прекратим всю американскую поддержку МУС, наложим санкции на ваших сотрудников и партнеров и запретим вам и вашим семьям въезд в Соединенные Штаты. Вы были предупреждены».

Хорошо, когда международный суд справедливый, честный и полностью беспристрастный. Странно только, что письмо не начинается со слов «Слушай сюда, псина…»

Угрозам в Гааге не вняли. Чем ответят сенаторы?…

Ничего хотя бы отдалённо похожего на совесть или порядочность у гаагских судей нет, там пробы ставить негде. МУС — обычный пропагандистский инструмент, типа тоталитарных «независимых» СМИ, только в немного другом формате. Причины, вынудившие судей показывать зубы американцам, другие.

Во-первых, американцы подчинили Евросоюз не до конца, он ещё может огрызаться на отдельных локальных направлениях. Во-вторых, американцы выставили себя жалкими и слабыми, пожертвовав интересами США по команде еврейских лоббистов. Интересы США сейчас прямо-таки требуют, чтобы Америка сломала израильский политикум через колено, как она это много раз делала с другими странами третьего мира, и остановила разрушительный для неё конфликт, демонстративно наказав Израиль передачей части территорий палестинцам.

Американские политики, однако, демонстрируют достойное презрения бессилие, терпеливо играя роль марионеток в руках Сороса и Нетаньяху. Глядя на этот позор, судьи из Гааги пришли к очевидному выводу: угрозы американцев ничего не стоят, можно смело игнорировать возгласы со стороны США.

2. Россия уже помогла свободолюбивым народам нескольких стран Африки изгнать французских неоколониалистов. Теперь на очереди деколонизация угнетённых народов Океании (ссылка):



Россия попросила Францию не применять насилие к протестующим в Новой Каледонии. С таким призывом в официальном комментарии, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России, выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Призываем Париж воздерживаться от необоснованного применения насилия в отношении протестующих, обеспечить соблюдение прав и свобод коренного населения Новой Каледонии и других подконтрольных ему заморских территорий», — отметила Захарова.

Она добавила, что события в регионе стали следствием давних противоречий, а также растущей неудовлетворенности своим положением, возникшей у канаков — коренных жителей Новой Каледонии. По мнению Захарова, причиной развивающегося конфликта стала попытка Парижа подорвать позиции сторонников независимости.

«Рассматриваем общественно-политический кризис в Новой Каледонии как результат незавершенности процесса ее деколонизации и очередное подтверждение того, что политика Франции в отношении ее бывших колоний, переименованных в заморские территории, заходит в тупик», — констатировала Захаров, обвинив Францию в попытках вмешательства во внутренние дела других своих бывших колоний по всему миру.

Далеко не факт, что Новую Каледонию удастся от французов освободить. Однако Россия и Китай приложат значительные усилия, чтобы помочь гордым аборигенам отстоять свои права, а потом, вероятно, разместят в Новой Каледонии свои базы, чтобы и впредь защищать новокаледонцев от угрожающих им колонизаторов.

3. Британцы боятся, что Россия примется и за колонии, которые до сих по историческому недоразумению находятся под властью островных вырожденцев (ссылка):

Визит президента России Владимира Путина в Пекин представляет угрозу для стратегически важных для Лондона Фолклендских островов, заявила британская газета Express.

По мнению автора, Соединенному Королевству следует опасаться «растущих интересов» России и Китая в районе Фолклендских островов. Он считает, что Москва имеет стратегию, которая «несет риски» для важных владений Лондона в Атлантическом океане.

«Великобритании сделали пугающее предупреждение по поводу Фолклендских островов, поскольку интересы в этом регионе растут»…