Мнение «аналитика»: О тёмной стороне российского героя… Не ожидал никто?

Недолго продержался красивый девиз нового министра обороны России Андрея Белоусова «ошибаться можно, врать — нельзя». ТАСС сообщил, что бывшего командира 58-й армии Ивана Попова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Того самого боевого генерала, который год назад поднял скандал, честно рассказав о проблемах на своём участке. А теперь ему вменяют махинации с металлоконструкциями.

В июле 2023 года Иван Попов в аудиообращении к своим подчинённым и, по сути, ко всем военным заявил о «сложной ситуации со старшим начальством». По его словам, он «обозначил все проблемные вопросы», которые существовали в 58-й армии, в частности дефицит средств контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки. После этого доклада последовало отстранение от должности «за один день», говорил генерал. Его обращение опубликовал депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев. Ни #Кремль, ни Минобороны России эту информацию официально не комментировали.

Пишет военкор Александр Сладков.

«Бывшего командующего 58-Й армии Ивана Попова задержали 17 мая, никто такого не ожидал! Его вызывали в органы, то ли в следствие, то ли в прокуратуру. Повод: то ли вопросы по гуманитарке или ещё что-то. Мы дружим, я в нем коммерческого движения никогда не замечал. Служака.

Не буду ругаться, осуждать, чтоб не ухудшить ситуацию. Но знаю одно: Иван [Попов] стоял во главе сил, отразивших немыслимое по трагизму и накалу контрнаступление противника. Уверен, что разберутся, не казнят.

Хотелось бы генерала Попова видеть в строю. Тупым прощают и вранье и потери, другим, думаю, можно простить и безжалостную правду. Уж такому генералу, как [Иван] Попов, можно было бы простить. Но…

Генерал Иван Попов не вор. Он — солдат. Впрочем… У нас и воров прощают. Или не сажают вовсе. Солдат на это не всегда может рассчитывать».

При этом защита обжаловала заключение под стражу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Буйновский. «Он ни в чём не виноват, поэтому вину не признаёт», — сказал защитник. И указал на недостатки следствия, а также недоказанность вины. Но это — обычная для России тактика защиты по «громким» делам.

В общем, дело ясное, что дело тёмное. И чужая душа — потёмки. Одни говорят, что Ивана Попова накрыла инерция системы: мол, когда он начал кричать о проблемах и вынес сор из избы, поступило «указание сверху» что-то криминальное на него накопать. И вот за год оно было реализовано, притом что к этому времени уже сменилось руководство МО РФ. Но это ведь не повод закрывать уголовное дело, когда папочка уже собрана. Другие намекают, что генерал умышленно затеял конфликт с начальством, чтобы затянуть и осложнить следствие. Слетев со своего поста командарма, он отправился «в командировку» в Сирию, что создало некоторые помехи для проведения следственных действий с его участием. Третьи напоминают, что даже сподвижник Петра I, генералиссимус Александр Меньшиков был нечист на руку, но это не мешало ему выигрывать сражения.

А вам какая версия ближе?

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