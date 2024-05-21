Мнение: Возвращение «Волги», рост продаж российских авто и дефицит меди для электромобилей

1. Новые «Волги» скоро выедут на дороги. Линейка моделей уже готова, осталось только запустить массовое производство (ссылка):



На выставке “Цифровая индустрия промышленной России” впервые представили новую линейку автомобилей Volga, стенд бренда посетил премьер-министр Михаил Мишустин.

Машины выпустят в трех классах: Volga С40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С, Volga К40 — кроссовер класса D. Их будут производить на площадке нижегородского автомобильного кластера.

На всех трех моделях используется современный бензиновый мотор мощностью 188 лошадиных сил (300 Нм) и семиступенчатая автоматическая коробка передач. Автомобили оснащены интеллектуальными системами помощи водителю, а в мультимедийную систему интегрировали отечественные сервисы, популярные у российских автовладельцев.

Выпуск автомобилей Volga начнется в 2024 году, с 2025-го — в режиме полного цикла.

Мишустин отметил, что новые машины выглядят современно. При этом премьер обратил внимание на необходимость локализации производства сначала хотя бы тех деталей машины, которые не являются технологически сложными.

“У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы”, — сказал глава правительства.

Полагаю, локализация сейчас — вопрос сугубо экономический. Если будет выгодно делать руль в России, его и будут делать в России. И тут вопрос, конечно, в том числе и к правительству. Может ли русский бизнесмен быть уверен, что его не нахлобучат внезапно увеличением налогов или цифровизацией? Я насмотрелся за последние два года на разоряющихся малых ювелиров, которым коррупционеры из Госдумы в разы вздёрнули налоги, и которых профильные контролирующие органы принудили тратить кучу денег на программистов. Хорошо понимаю бизнесменов, которые открывают новые заводы по производству условных рулей только в том случае, если прибыль обещает окупить риски, связанные с капризами государства.

Кстати, раз уж у нас будут выпускать «Волгу», было бы неплохо возродить и «Руссо-Балт», массовый автомобиль времён Российской Империи. Производились «Руссо-Балты» в Риге и Санкт-Петербурге, но теперь с этой задачей вполне может справиться и один Петербург. До 2022 года в Петербурге собирали корейские и японские машины (Хёндай, Ниссан, Тойота), сейчас эти заводы частично перезапущены (ссылка), однако полноценное восстановление петербургского автопрома потребует значительных усилий. Надеюсь, кто-нибудь из новых владельцев заводов задумается и о «Руссо-Балтах».

2. Ещё один признак подъёма русской экономики. Спрос на газели и прочие лёгкие коммерческие авто резко вырос этой весной (ссылка):



По итогам апреля в России было реализовано 9’374 новых лёгких коммерческих автомобиля. Апрельский результат этого сегмента авторынка оказался на 3,4% выше мартовского. Если же сравнивать его с результатом годичной давности, то по отношению к апрелю 2023-го рынок LCV вырос на 30,8%.

Лидером по объёму реализации легкой коммерческой техники остаётся отечественный «ГАЗ». В апреле ему принадлежит свыше половины (56%) рынка, что составляет 5241 экземпляр. Следующие три позиции в рейтинге тоже занимают российские марки — «УАЗ» (1602 шт.), «Соллерс» (833 шт.) и «Лада» (697 шт.). Все российские автозаводы увеличили продажи.

Замыкает первую пятёрку с большим отрывом китайский Dongfeng (184 шт., небольшое снижение продаж).

Тем временем АвтоВАЗ, – всё ещё главный российский автопроизводитель, – ежемесячно месяц ставит новые рекорды продаж (ссылка):



“АвтоВАЗ” в апреле показал лучший результат продаж за последние 12 лет.

«АвтоВАЗ» в апреле реализовал на российском рынке 45’551 легковых и лёгких коммерческих автомобилей «Лада» — на 64,8% больше, чем годом ранее. Это наилучший результат продаж за последние 12 лет. По итогам четырёх месяцев 2024 года российские дилеры «Лада» продали 137’114 машин, что на 49,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Бестселлером «АвтоВАЗа» в апреле остаётся «Лада Гранта», на которой остановили свой выбор 21’429 покупателей (+7,7%). Таким образом, самая массовая и доступная модель бренда достигла пика продаж за свою историю.

А помните, как в 2022 западоцентричные блогеры наперебой рассказывали нам, что АвтоВАЗу конец, что автопромышленность России раздавлена санкциями, что остановленные заводы никогда не запустятся вновь? Как обычно, враги России ошиблись, а я оказался прав. Подождите несколько лет, и вы (с большой долей вероятности) увидите, как сбудется ещё один мой прогноз: цены на автомобили (с учётом инфляции) снизятся.

3. Перспективы перехода западных стран на «зелёную» энергетику и нефтедобычу по-прежнему туманны, хотя бы потому, что для этого банально не хватает необходимых материалов. Чтобы пересадить на электрокары и ветряки одни только США (не учитывая потребности других стран), придётся более чем удвоить мировую добычу меди (ссылка):

Исследование Мичиганского университета показало, что спрос на медь для перехода США на чистую энергию превышает возможности добычи. Закон о снижении углеродных выбросов предусматривает, что к 2035 году все производимые автомобили должны быть электрическими. Однако для электромобиля требуется в 3-5 раз больше меди, чем для автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, не говоря уже о меди, необходимой для модернизации электросети. Даже для поддержания текущего уровня потребления с 2018 по 2050 год добыча этого металла должна вырасти на 115%. Но этот уровень стремительно растет, что ставит задачу кратного увеличения добычи меди, а с этим у США будут серьезные проблемы.

В исследовании изучались глобальные данные компаний по добыче меди за 120 лет. Этот металл добывают более 100 компаний на шести континентах. Затем ученые смоделировали, сколько меди можно получить до конца текущего столетия. Также они подсчитали, как много меди потребуется электроэнергетической инфраструктуре и автопарку США для перехода на возобновляемые источники энергии. Было обнаружено, что потребности для такого перехода превысят текущие производственные мощности медных рудников. Одна из причин нехватки металла — длительный процесс получения разрешений на добычу. В среднем требуется 20 лет с момента обнаружения нового месторождения меди до получения разрешения на строительство рудника.

Даже для поддержания существующего уровня потребления меди (без учета перехода на чистую энергию) с 2018 по 2050 год объем добычи должен вырасти на 115% по сравнению со всей добытой медью за всю историю человечества до 2018 года. Для удовлетворения потребностей в меди при электрификации мирового парка автомобилей потребуется ежегодно вводить в эксплуатацию до шести новых крупных медных рудников в течение следующих нескольких десятилетий. Около 40% продукции новых шахт потребуется для модернизации электросетей, связанных с электромобилями.

Так, для обычной Honda Accord требуется 18 кг меди, а для электромобиля Honda Accord — почти 90 кг меди. Для наземных ветряных турбин нужно 10 тонн меди, а для морских ветряных турбин вдвое больше.

Я подскажу американским учёным простое решение проблемы. Надо отправить Старшип Илона Маска к какому-нибудь медному астероиду, потом хлопнуть его о Землю где-нибудь в Аризоне, подальше от населённых мест. Меди из астероидов хватит, чтобы выдать каждому жителю планеты не только по отдельной Тесле, но и по отдельному ветряку.