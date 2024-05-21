Инопланетянин просил запчасти у военных США

Бывший член секретной команды ВВС США Джейсон Сэндс рассказал о своей встрече с инопланетянином недалеко от Зоны 51 в пустыне Невада. В подкасте «Команда раскрытия информации» эксперт по НЛО Кортни Марчесани поделилась удивительной историей, услышанной от Сэндса.

По словам Марчесани, Сэндс утверждал, что столкнулся с «нечеловеческим разумом» (NHI), когда его конвой двигался на полигоне поблизости от Зоны 51. Эта зона давно является объектом спекуляций и загадок, особенно в контексте наблюдений за НЛО. Несмотря на строгие инструкции не вступать ни с кем в контакт, они были вынуждены остановиться, когда к ним подошел человек в военной форме. Открыв окно машины, Сэндс предложил помощь, но перед ним оказалось странное существо, которое запросило запасную часть для своего корабля.

Инопланетянин, по словам Сэндса, отказался отправиться в Зону 51 и попросить помощи, удивив всю команду. Однако, как отмечает Марчесани, это лишь малая часть загадочной встречи.

Стоит помнить, что у Сэндса есть своя доля противоречий и нелепых заявлений, связанных с его прошлой работой в ВВС США. Некоторые эксперты считают, что его рассказы требуют более детального анализа и подтверждения.