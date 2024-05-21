 

Диетолог объяснила, почему свежий хлеб вреден для здоровья

21.05.2024, 19:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Диетолог Татьяна Мещерякова объясняет, почему нельзя есть свежевыпеченный хлеб. Она рассказывает, что его мягкая текстура делает его трудным для пищеварения. В пищеварительном тракте он становится клейким и плотным, вызывая брожение и увеличение кислотности желудка, что приводит к дискомфорту и тяжести.

Людям с заболеваниями ЖКТ рекомендуется употреблять хлеб, который уже полностью остыл или подсушенный. Также важно избегать сочетания хлебных изделий с продуктами, богатыми животным белком, особенно белого хлеба.

Мещерякова утверждает, что отказ от хлеба для похудения — чрезмерная мера, так как хлеб является важным источником витаминов группы B, Е и С, а также минеральных веществ. Она рекомендует употреблять хлеб в умеренных количествах до 150 граммов в день, предпочтительно из цельнозерновой или ржаной муки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Арестован начальник главного управления связи ВС РФ

23.05 / Telegram вводит внутреннюю валюту Stars для оплаты покупок

23.05 / Пенсионерам предложили вживить микрочипы, чтобы они могли пользоваться цифровым рублём без интернета

23.05 / Мнение: Длинною дорогой в никуда

23.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия не будет восстанавливать отношения с Японией

23.05 / “Штамп в паспорте — это просто большая ответственность друг за друга”: Джемал Тетруашвили об отношениях полов, грузинско-белорусском детстве и опыте работы с супругой

23.05 / Эксперт Егоров предупредил о мошенниках, предлагающих ответы на ЕГЭ

23.05 / Российские власти инициируют проект создания национальной игровой консоли

23.05 / Мнение: Экстаз

23.05 / Рупор кремлевской пропаганды: “Абрамс” и Д-30

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика