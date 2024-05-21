Диетолог объяснила, почему свежий хлеб вреден для здоровья

Диетолог Татьяна Мещерякова объясняет, почему нельзя есть свежевыпеченный хлеб. Она рассказывает, что его мягкая текстура делает его трудным для пищеварения. В пищеварительном тракте он становится клейким и плотным, вызывая брожение и увеличение кислотности желудка, что приводит к дискомфорту и тяжести.

Людям с заболеваниями ЖКТ рекомендуется употреблять хлеб, который уже полностью остыл или подсушенный. Также важно избегать сочетания хлебных изделий с продуктами, богатыми животным белком, особенно белого хлеба.

Мещерякова утверждает, что отказ от хлеба для похудения — чрезмерная мера, так как хлеб является важным источником витаминов группы B, Е и С, а также минеральных веществ. Она рекомендует употреблять хлеб в умеренных количествах до 150 граммов в день, предпочтительно из цельнозерновой или ржаной муки.