 

Маркетолог предлагает Apple пересмотреть названия продуктов: от iMac до iPhone

21.05.2024, 19:40, Разное
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В 1998 году Кен Сигалл придумал название iMac. Сейчас он предлагает Apple пересмотреть префикс “i” в названии iPhone, так как считает, что он утратил свою первоначальную значимость.

Сигалл предложил внутри компании название MacMan, которое было отвергнуто в пользу более современного и лаконичного iMac. Этот ход подчеркивал инновационную функцию подключения к интернету и лег в основу последующих продуктов Apple.

Мнение маркетолога поддерживает Эшвинн Кришнасвами из брендингового агентства Forge Coop. Он согласен, что префикс “i” устарел в современном мире, где интернет доступен всем. Однако он признает, что сила бренда Apple настолько велика, что название продуктов не сильно влияет на спрос.

Все современные устройства Apple уже выходят без префикса “i”, такие как Apple TV, Apple Watch, HomePod, Vision Pro, Mac Studio и другие.


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