Компания Tesla анонсировала дизельную версию Cybertruck

Компания Tesla представила дизельную версию своего пикапа Cybertruck.

По словам Илона Маска, такое решение продиктовано принято значительным ростом стоимости электроэнергии, а также стремлением расширить аудиторию покупателей.

– Мы всегда стремились к экологически чистым и энергоэффективным автомобилям, но увеличение цен на электроэнергию привело к тому, что многие простые американцы уже не могут позволить себе ежедневную зарядку. В некоторых странах, я имею в виду их отдалённые регионы, вообще нет электричества. Интернет мы им дали, но раздавать со спутников ещё и электроэнергию мы пока не умеем, – пояснил он в соцсети X.

Дизельная версия получит название Cybertruck Basic, а на рынок она выйдет до конца года – оказалось, что соответствующие разработки велись с 2020 года, и теперь их осталось освоить промышленно. Через два часа после презентации машина собрала рекордные 23 тысячи предзаказов, несмотря на цену, увеличенную на 20% по сравнению с электрической версией; уже очевидно, что это будет самая популярная модель в семействе.

– Надо признать один простой факт: электромобили себя не оправдали, по крайней мере коммерчески, – говорит финансовый директор Tesla Роберт Шлехтер. – Мы могли молчать и смотреть, как нас обходят гибридные японские машины, а могли сделать революцию в автопроме. И мы её сделали. Дизельный двигатель – это тоже экологично, в конце концов, его можно заправлять даже растительным маслом, если вы не боитесь потерять гарантию.

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