 

Россия запустила спутники связи с 5G

20.05.2024, 16:44, Разное
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Российская компания «БЮРО 1440» запустила три отечественных низкоорбитальных спутника связи, которые впервые оснащены технологией 5G. Информация об этом появилась в Telegram-канале Минцифры РФ.

По данным ведомства, разработка этих аппаратов заняла менее 14 месяцев. Новые спутники, входящие в миссию «Рассвет-2», отличаются вдвое большей массой и габаритами, благодаря установке более продвинутого оборудования.

Это уже вторая успешная миссия исследовательской программы компании. Первая «Рассвет-1» была запущена в июне 2023 года.

Подробности о скорости и задержке связи в ходе первой миссии впечатляют: 48 мегабит в секунду и 42 миллисекунды соответственно. Такие показатели позволяют осуществлять видеозвонки и просматривать видео в разрешении 4K. Ожидается, что результаты миссии «Рассвет-2» будут представлены в ближайшие месяцы.

Ранее заместитель руководителя министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Дмитрий Угнивенко заявил о планах по созданию пилотных зон 5G в каждом субъекте страны к 2030 году.

В марте Государственная комиссия по радиочастотам определила зоны для тестирования методов управления радиочастотным спектром на российских базовых станциях.


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