 

Скандалы: Год спустя – 20 мая успешно завершилась битва ЧВК «Вагнер» с ВСУ за Бахмут

20.05.2024, 16:40, Разное
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Для бойцов ЧВК «Вагнер» 20 мая – особенный день

Ровно год назад они завершили освобождение Артемовска (Бахмута), что стало важной вехой в ходе спецоперации РФ на Украине, сообщает «Правда.ру». Операция, известная как «Бахмутская мясорубка», началась с тщательной подготовки. Войска «Оркестра» уверенно продвигались к городу, занимая новые позиции. Украинское командование требовало удерживать город любой ценой, несмотря на значительные потери. Киев постоянно отправлял подкрепления, но это не меняло общей картины.

К середине весны прошлого года украинские силы удерживали лишь западные районы Артемовска, в то время как центр и окрестности города были под контролем бойцов ЧВК «Вагнер». 20 мая Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер», объявил о полном освобождении города. Операция длилась 224 дня. За это время «вагнеровцы» смогли сломить более многочисленного и лучше вооруженного противника.

До участия в спецоперации музыканты» участвовали в битвах в Сирии и Африке, но именно бои в Донбассе принесли им широкую известность во всем мире. Значительный вклад в это внес сам Евгений Пригожин, активно участвовавший в планировании операций. Более того, он сам посещал передовую, где общался с бойцами и контролировал ход операций. Это не только поднимало боевой дух бойцов, но и деморализовало противника.

Его жизнь трагически оборвалась 23 августа 2023 года в результате авиакатастрофы в Тверской области. Вместе с ним погиб и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Однако, несмотря на эти потери, бойцы продолжают выполнять свои задачи на благо Отечества.

Олег Гуров


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