 

Председатель Европейского Центрального банка призвала готовиться к «тяжёлым временам» после согласия КНР покупать российский топинамбур

20.05.2024, 15:33, Разное
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Председатель Европейского Центрального банка Кристин Лагард созвала совещание по случаю заключения «топинамбурной сделки» между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Общаясь с журналистами после встречи, экономист предупредила – грядут тяжёлые времена. По мнению Лагард, в краткосрочной перспективе российско-китайский договор не представляет серьёзной угрозы европейской экономике, однако долгосрочные последствия вызывают серьёзные опасения. «Топинамбурная сделка» меняет правила игры на рынке сельскохозяйственных культур.

– Наши экономисты долго анализировали ситуацию ещё до заключения сделки и пришли к неутешительным выводам: европейцам следует готовиться к тяжёлым временам в экономике. Мы считали этот корнеплод сорняком, но это было и смелое, и глупое предположение – речь идёт всё же об очень дешёвом корме для скота, который способен изменить ситуацию в сельскохозяйственном секторе, – сказала она.

Как добавляет издание Bild, на протяжении нескольких месяцев Эммануэль Макрон, Урсула фон Дер Ляйен и Олаф Шольц посещали Пекин с целью отговорить Си Цзиньпина от «топинамбурной сделки», однако он остался при своём мнении.

– Мы бы могли каким-то образом выстоять даже при игре вдолгую, если бы Китай согласился покупать только топинамбур. Но поскольку в тайный протокол к сделке, по всей видимости, входят ещё и говяжьи хрящи, ситуация очень серьёзная, – отметила председатель Центробанка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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