 

Мнение: Не по России, а по Раиси!

20.05.2024, 15:15, Разное
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Не совсем понятно, почему все так переполошились по поводу гибели президента Ирана Раиси – почему-то вздумавшего малость полетать в диких местах на вертолете в условиях плохой видимости, да еще в компании своего министра иностранных дел. Происшествие странное, но и только.

Наверно, всех вводит в заблуждение название должности Раиси – Президент. Но это ведь, как и принято на Востоке – обманка. Президент в Иране – условная фигура. Если бы грохнули их нынешнего Хомейни – ну да, был бы небольшой шухер; а так, всего лишь президента… Это ничто. Ираном сейчас управляют муллы и КСИР, през там – всего лишь гражданская штафирка. Сегодня один, завтра другой…

Это как если в России вдруг накрылся б медным тазом, скажем, Мишустин. Полный аналог. Все были бы, безусловно, потрясены – прежде всего вопросом, кому этот Мишустин понадобился и зачем он вообще нужен. А в целом, конечно – отряд бы не заметил потери бойца. Вот так оно и в Иране.

А в целом, конечно, там и там – мутные токсичные диктатуры, про которые так и непонятно, кто же ими на самом деле управляет и, главное, зачем.

Источник: Размышления вольного социолога


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