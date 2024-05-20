Рыбинск. Криминальная хроника с 13 по 19 мая

В Рыбинске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже телефона

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение от местной жительницы, 1975 г.р., о том, что из квартиры по месту жительства пропал сотовый телефон. Ущерб составил 15000 рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что сотовым телефоном пользовался сын заявительницы. Когда к сыну по месту жительства пришли знакомые, в процессе общения у него с одним из гостей возник конфликт. Данной ситуацией воспользовался злоумышленник. Он забрал сотовый телефон, которым пользовался его друг, и ушел.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался местный житель, 1998 г.р., которым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полиция предупреждает: будьте внимательны – не оставляйте свое имущество без присмотра даже на короткий промежуток времени, чтобы не допустить хищение.

Женщина лишились крупной суммы денег, следуя указаниям неизвестных

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась женщина 1976 г.р. и сообщила о том, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств со счета заявителя, убедили ее обналичить личные и заемные денежные средства и перевести на указанный расчетный счет. Потерпевшая не перепроверила поступившую информацию и перевела злоумышленникам более 1,1 млн. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

В настоящее время распространенной схемой телефонного мошенничества является «звонок сотрудника банка, правоохранительных органов, операторов сотовой связи». Мошенники убеждают гражданина назвать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды из SMS-сообщений, либо перевести денежные средства на «безопасный счет».

Для того чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества необходимо соблюдать несколько простых правил:

– не общаться по телефону с незнакомыми людьми;

– при получении любой информации от незнакомых лиц ее необходимо проверить;

– не сообщать никому по телефону конфиденциальную информацию.

Старайтесь не размещать избыточной информации о себе на страницах социальных сетей, это может помочь мошенникам быть более убедительным в своих аферах.

Сотрудники банков никогда:

– не рассылают сообщений о блокировке карт;

– не спрашивают конфиденциальные данные;

– не просят назвать коды, связанные с картами клиентов;

– не требуют перевести денежные средства на другой счет!

В отношении жителя города возбуждено уголовное дело за неоднократное несоблюдение установленных судом административных ограничений

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 314.1 УК РФ (Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений).

Сотрудниками полиции установлено, что житель г. Рыбинска 1991 г.р. в течение года неоднократно нарушал ограничения установленные судом, покидал место жительства в ночное время, в том числе в апреле 2024 года привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, отбывал наказание за совершение грабежа.

В соответствии с ч. 2 ст. 314.1 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

В Рыбинском районе возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Установлено, что акватории Рыбинского водохранилища рядом с д. Ясенево мужчина 1977 г.р. осуществлял лов рыбы с применением рыболовной сети. У гражданина изъяты сети, катер, выловленная рыба – более 250 экземпляров. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Подозреваемый – житель г. Рыбинска ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное деяние.

Сотрудники полиции предупреждают: за незаконную добычу рыбы предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Уголовным кодексом Российской Федерации за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок (ч. 1 ст. 256 УК РФ).