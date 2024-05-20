 

Женщину сбил автобус, но она выжила благодаря призраку мужа

20.05.2024, 6:31, Разное
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В Великобритании сбитая автобусом женщина рассказала, что выжила благодаря призраку мужа.

74-летняя жительница Великобритании Кэрол Эттл утверждает, что выжила благодаря призраку мужа, который якобы явился после того, как ее сбил автобус.

Женщина получила множественные травмы: перелом глазниц, носа и трех ребер. Помимо этого, у нее случилось кровоизлияние в мозг.

Пострадавшую срочно госпитализировали и ввели в состояние искусственной комы.

– Она провела семь недель в реанимации и две недели в травматологическом отделении, — рассказала ее дочь. — За это время у меня было по крайней мере четыре тяжелых разговора с медиками. Врачи говорили, что она не выживет.

Эттл считает, что вернулась к жизни благодаря покойному мужу, которого увидела, пока находилась в коме. По ее словам, однажды она якобы очнулась и увидела его возле себя.

– Он сказал: “Наверху для тебя нет места. Мы не хотим, чтобы ты попала куда-то еще, так что бери себя в руки, борись и уходи отсюда”, — говорит она.

Уже в октябре женщина вернулась домой. Еще через девять недель она полностью восстановилась.


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