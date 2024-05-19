 

Нарколог Шуров: не ощущающие похмелья люди более склонны к алкоголизму

19.05.2024, 20:35, Разное
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Нарколог Василий Шуров озвучил интересную деталь: люди, не испытывающие похмелья, чаще склонны к алкоголизму. Это связано с высокой активностью ферментной системы, что позволяет организму более эффективно обрабатывать ацетальдегид. На первый взгляд, это кажется положительным, но на практике такие люди реже контролируют количество выпитого. Более того, им требуется больше алкоголя для достижения опьянения, что способствует развитию зависимости и интоксикации.

Нарколог Шуров подчеркнул, что люди с отсутствующим похмельем могут стать первыми на финише зависимости. Один из признаков алкогольной зависимости — употребление алкоголя через день или даже чаще. В таких случаях развивается привычка изменять психическое состояние алкоголем по любому поводу или эмоциональной смене. Шуров предупреждает, что если у человека есть предрасположенность к злоупотреблению или родственники с алкоголизмом, лучше вообще не употреблять спиртные напитки, чем рисковать.

“Если человек зависим, то ему никогда вообще нельзя употреблять алкоголь, приведет к запою”, — подчеркнул Шуров.


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