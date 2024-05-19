Мнение: Относительная ценность демократии

(из комментов)

…Это всё пустое. Главная ценность – людей убивать не надо. Вокруг этой ценности в конечном итоге всё и вертится. Американцы людей в основном спасают и защищают – всю историю так было, а уж сколько раз они в России местных идиотов спасали и защищали – вообще не счесть. Демократия – тоже не абсолют, она имеет смысл только постольку, поскольку, опять же, защищает людей, то есть имеет гуманистический смысл.

А Россия – нет, она не имеет отношения к гуманистическому смыслу. И поэтому потеряла смысл сама.