 

Мнение: Относительная ценность демократии

19.05.2024, 18:00, Разное
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(из комментов)

…Это всё пустое. Главная ценность – людей убивать не надо. Вокруг этой ценности в конечном итоге всё и вертится. Американцы людей в основном спасают и защищают – всю историю так было, а уж сколько раз они в России местных идиотов спасали и защищали – вообще не счесть. Демократия – тоже не абсолют, она имеет смысл только постольку, поскольку, опять же, защищает людей, то есть имеет гуманистический смысл.
А Россия – нет, она не имеет отношения к гуманистическому смыслу. И поэтому потеряла смысл сама.

Источник: Размышления вольного социолога


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