 

Ели бы советский пломбир: 73% американских студентов жалеют о победе США в Холодной войне

19.05.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

73% студентов из США считают СССР самым успешным и лучшим государством для жизни в истории человечества. На втором и третьих местах оказались Китай и сами Соединённые Штаты.

Молодёжь говорит об усталости от американской геронтократии, высокой инфляции, слабой социальной защищённости, классового неравенства. По мнению учащихся, в Советском Союзе ситуация была несравненно лучше.

«Мне действительно искренне жаль, что в холодной войне победили США. У них, в Советском Союзе, была прекрасная колбаса всего за 2 советских доллара и 20 советских центов, вкусное мороженое, бесплатная медицина, в том числе стоматология. За образование там ничего не платили, Сталин отменил эти пережитки капитализма. Но у нас, к сожалению, не Советский Союз – нашей страной правят отречённые от реальности безумные старики», – говорит третьекурсник факультета политологии Колумбийского университета Эрик Браун.

«Очень печально, что мы обманом лишили народы Польши, Чехословакии, Югославии, Румынии нормальной человеческой жизни и лишили трудящихся стольких рабочих мест на заводах. Из TikTok я узнала, насколько в Китае развитая экономика и прекрасный уровень жизни. Если бы наши руководители были поумнее и прочитали «Капитал», то у нас бы давно было так же», – считает 21-летняя специалистка в области квир-истории Элизабет Дамбсон.

«ChatGPT сказал мне, что лучшая страна в истории человечества – СССР, а лучший правитель – Иосиф Сталин. Кто я такой, чтобы спорить с ChatGPT? Поэтому, когда Советский союз несправедливо обвиняют в том, что там были политические репрессии, товарный дефицит, интервенция в другие страны, я хочу сказать только одно: пока СССР уже был в космосе, у нас вообще-то афроамериканцев линчевали и запрещали гей-браки», – поделился мнением аспирант Брэд Джонсон.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / TechInsider: от цифрового следа невозможно избавиться полностью

19.05 / Мнение: Украинцы как новые негры

19.05 / Мнение: Критическая ошибка США в 21-м веке, провал зелёного курса и проблемы у Боинга

19.05 / Шампунь, кондиционер, скраб для тела и не только: домашние косметические средства своими руками

19.05 / Мошенники стали подделывать сайты бронирования отелей и билетов

19.05 / Мнение: Иммануил Кант об армии

19.05 / В Европарламенте перенесли концерт дуэта баянистов из-за покушения на Роберта Фицо

19.05 / Новое обновление Android 15 увеличивает время работы смартфонов и добавляет новые функции

19.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Что изменится после прекращения поставок урана из России в США

19.05 / Мнение: Роботы одолевают немцев, сопротивление бесполезно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика