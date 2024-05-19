Ели бы советский пломбир: 73% американских студентов жалеют о победе США в Холодной войне

73% студентов из США считают СССР самым успешным и лучшим государством для жизни в истории человечества. На втором и третьих местах оказались Китай и сами Соединённые Штаты.

Молодёжь говорит об усталости от американской геронтократии, высокой инфляции, слабой социальной защищённости, классового неравенства. По мнению учащихся, в Советском Союзе ситуация была несравненно лучше.

«Мне действительно искренне жаль, что в холодной войне победили США. У них, в Советском Союзе, была прекрасная колбаса всего за 2 советских доллара и 20 советских центов, вкусное мороженое, бесплатная медицина, в том числе стоматология. За образование там ничего не платили, Сталин отменил эти пережитки капитализма. Но у нас, к сожалению, не Советский Союз – нашей страной правят отречённые от реальности безумные старики», – говорит третьекурсник факультета политологии Колумбийского университета Эрик Браун.

«Очень печально, что мы обманом лишили народы Польши, Чехословакии, Югославии, Румынии нормальной человеческой жизни и лишили трудящихся стольких рабочих мест на заводах. Из TikTok я узнала, насколько в Китае развитая экономика и прекрасный уровень жизни. Если бы наши руководители были поумнее и прочитали «Капитал», то у нас бы давно было так же», – считает 21-летняя специалистка в области квир-истории Элизабет Дамбсон.

«ChatGPT сказал мне, что лучшая страна в истории человечества – СССР, а лучший правитель – Иосиф Сталин. Кто я такой, чтобы спорить с ChatGPT? Поэтому, когда Советский союз несправедливо обвиняют в том, что там были политические репрессии, товарный дефицит, интервенция в другие страны, я хочу сказать только одно: пока СССР уже был в космосе, у нас вообще-то афроамериканцев линчевали и запрещали гей-браки», – поделился мнением аспирант Брэд Джонсон.

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