Мнение: Критическая ошибка США в 21-м веке, провал зелёного курса и проблемы у Боинга

1. США совершили геополитическую ошибку, вступив в прокси-войну с Россией. Ослабить Россию им не удалось — напротив, испытания позволили нам разрешить ряд проблем, тянущих наше общество назад и тормозивших развитие нашей экономики. В качестве же побочного эффекта Запад буквально заставил Россию с Китаем создать антиамериканскую коалицию. Для США эта ошибка может стать критической. Цитирую блогера boldogg (ссылка) :



Эта война – колоссальный, катастрофический провал политики Запада.

…главным противостоянием этого столетия… будет противостояние США и Китая.

…

Россия в этом противостоянии является естественным союзником США. Россия – часть западного мира.

И в этой ситуации из-за ослиного упрямства, из-за нежелания учитывать естественные интересы России, из-за ковбойского гонора — затолкать Россию на сторону Китая… Затолкать – преодолевая её же сопротивление…

…

По-моему очень трудно не понимать, что “The Beatles” стоят авианосной группы. А ещё одной авианосной группы стоит “Metallica”. А ещё одной стоит серия фильмов “Звёздные войны”. “Вселенная Марвел”. “Том и Джерри”. “Звёздные войны”. “Симпсоны”.

…

Так вот эта мягкая сила станет сходить на нет.

Китайские телефоны, машины – это уже привычно. Но последние годы я замечаю — люди стали смотреть китайские сериалы. “Список Архива Ланъя”, “Магистр тёмного культа”. Дорамы.

Вы вообще пять лет назад слышали такое слово – дорамы? А теперь – очень даже. Причём очень много этого среди людей 20+, среди подростков. Я, помню, запостил фотографию в китайском антураже – мне сразу одна из учениц пишет: “О! Это Ма Дао?” Да, это был именно Ма Дао. И она знает этот сеттинг…

Тут следует уточнить, что хотя Россия и вправду страна западной культуры, но лишь в самом широком смысле этого слова: да, мы говорим на одном из западных индоевропейских языков и большинство россиян относят себя к христианству – религии, которая исторически доминировала на Западе. В плане этих исторических культурных основ между нами и Китаем лежит гораздо более глубокая пропасть, чем между нами и Западной Европой, даже с учётом того, что у нас отличный от большинства стран запада алфавит, а наша религия и значительная часть культурной традиции восходят к Византии, к Золотой Орде и к местным традициям, а не к западным.

Однако Запад своими действиями сейчас отдаляется от нас не только политически, но и культурно. Россия не готова принять навязываемую сейчас на Западе повестку, со всеми её срамными аббревиатурами. И в этом плане мы с Китаем находимся в одном лагере. Пропасть между нами и Европой сейчас ширится, тогда как между нами и Китаем – сужается.

Полагаю, что если поставить перед россиянами выбор, будут ли наши дети учить китайский язык вместо английского, или, с немалой вероятностью, этим детям промоет мозги западная пропаганда и они лягут под нож хирурга для смены пола (как произошло, например, с сыном Илона Маска), – большинство, не особо задумываясь, выберут китайский язык.

Кстати, раз уж зашла речь. Автоматические переводчики уже сейчас достаточно хороши, чтобы читать тексты и смотреть видео на английском, вообще не зная языка. Мы постепенно реализовали прогноз из старой научной фантастики, когда туристы надевали на шею автоматический переводчик, и он всё им переводил. Пока что ещё хорошее знание языка даёт преимущества, однако будет ли оно нужно обычному выпускнику школы через 10 лет — большой вопрос.

2. В начале мая против корпорации Боинг власти США завели очередное расследование, касающееся фальсификации документов по приёмке самолётов Dreamliner 787. Вместо полагающихся по регламенту инспекций сотрудники Боинга просто подделывали документы: мол, у нас всё хорошо, никаких проблем при сборке самолётов не выявлено (ссылка).

При этом мелкие происшествия портят репутацию Боинга постоянно: у самолётов отваливаются двери и шасси, барахлят двигатели. Удивительно, что при таком качестве сборки c Dreamliner 787 ещё не произошло какой-то по-настоящему крупной катастрофы (впрочем, они происходили с другими моделями Боинга). Убытки корпорации растут (ссылка), долги растут, а госзаказ на самолёты резко упал (ссылка).



На этом фоне при подозрительных обстоятельствах умерло уже как минимум двое бывших инженеров Боинга, которые начали публично рассказывать о проблемах в компании и дефектах при сборке самолётов (ссылка).

Некоторые эксперты полагают, что она из причин проблем Боинга — прокси-война с Россией, которая лишила корпорацию поставщиков некоторых компонентов (ссылка). Другие настроены более скептически: они указывают на общую деградацию производственной культуры в США.

3. В начале своего президентства Джо Байден выделил астрономическую сумму, – более 1,6 триллиона долларов, – на так называемый Зелёный Новый Курс (Green New Deal), экономический эффект от которого якобы должен был сравниться с эффектом от Нового курса президента Франклина Рузвельта, который позволил США выйти из Великой депрессии начала 1930-х годов. Спустя три года выяснилось, что зелёные инвестиции не работают. Более того, из 1,1 триллиона, – той части суммы, которую предполагалось напрямую потратить на строительство инфраструктуры зелёной энергетики и борьбу с изменением климата, – реально была освоена лишь небольшая часть средств, около 17% (ссылка).

Остальные деньги если и не были прямо разворованы, то застряли где-то на полпути между многочисленными министерствами, ведомствами и компаниями-подрядчиками. «Зелёный Новый Курс» погряз в бюрократии, и с точки зрения критиков этому проекту Байдена больше подходит название «Зелёное Новое Мошенничество» (Green New Scum).

Дональд Трамп обещает свернуть эту жульническую программу, когда снова придёт к власти. Это включает зелёных бесов в число ярых антитрампистов, но при этом побуждает нормальных американцев поддерживать адекватного политика.