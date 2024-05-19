Шампунь, кондиционер, скраб для тела и не только: домашние косметические средства своими руками

Сегодня в магазинах представлена ухаживающая косметика на любой вкус и кошелек, на любые потребности. Но все-таки ее состав порой вызывает вопросы. Поэтому даже в 21-м веке органические средства все еще не теряют актуальности. Давайте рассмотрим несколько вариантов домашних средств, которые можно приготовить своими руками.

Яблочный уксус

Яблочный уксус – это универсальный ингредиент для красоты, насыщенный натуральными оксикислотами, которые мягко отшелушивают кожу. Применение органического яблочного уксуса помогает насытить кожу ферментами, протеинами и полезными бактериями.

Яблочный уксус обладает естественным противомикробным и антисептическим действием, а также помогает нормализовать кислотно-щелочной баланс. Таким образом, это эффективное средство от прыщей, перхоти и других проблем с кожей и волосами. Ищите натуральный яблочный уксус без добавок или готовьте самостоятельно, чтобы получить максимальные преимущества. Приготовить яблочный уксус в домашних условиях из яблок, сахара и воды нетрудно, но процесс приготовления занимает 2 месяца, зато вы будете уверены в натуральности и хорошем качестве продукта.

Сухой шампунь с эфирными маслами

Сухой шампунь – незаменимое средство для обладательниц жирного типа кожи головы. Он помогает продлить свежесть волос, если нет возможности принять душ. Чтобы приготовить натуральное домашнее средство, необходимо смешать между собой такие ингредиенты:

две столовые ложки кукурузного крахмала; столько же порошка из корня маранты; столовая ложка соды; столько же овсяной муки; несколько капель любимого эфирного масла (лавандовое, цитрусовое и так далее).

Эфирные масла нужны не только для ароматизации средства. Они также благотворно влияют на кожу головы благодаря своему себорегулирующему и стимулирующему действию. Кроме того, эфирные масла придают локонам эластичность и блеск.

Пчелиный воск

Благодаря своим природным антибактериальным и противогрибковым свойствам пчелиный воск часто используется для загущения бальзамов. Воск образует на коже защитный слой, удерживающий влагу и при этом позволяющий ей дышать, что делает его отличным средством для заживления незначительных раздражений. Кроме того, он придает продуктам приятную текстуру.

Санитайзер с гелем алоэ

Чтобы защититься от вредного влияние микробов и бактерий, необходимо постоянно обрабатывать руки санитайзерами. Но, к сожалению, аптечные и магазинные средства сильно сушат кожу. Поэтому лучше приготовить дезинфицирующее средство самостоятельно. Для этого вам понадобится:

три четверти стакана этилового спирта; четверть стакана геля алоэ вера; несколько капель эфирного масла (лучше всего с микробами борются коричное, гвоздичное, розмариновое, орегано, тимьяна, чайного дерева).

Просто смешайте все ингредиенты в одной стеклянной емкости. Часть перелейте во флакончик с распылителем, который вы носите в сумке, а остальное закройте крышкой и поставьте в холодильник. Раствор может храниться в холоде до двух недель, не теряя своих защитных свойств.

Кокосовое масло

Кокосовое масло – ценнейший источник витамина Е и жирных кислот. Оно обладает противовоспалительными свойствами, увлажняет сухую кожу и даже помогает уменьшить проявления растяжек и целлюлита.

Отличительной особенностью кокосового масла является то, что его часто используют вместо крема для бриться. Оно обеспечивает плавное скольжение бритвы и одновременно увлажняет кожу. Кроме того, масло способствует размягчению волосков, за счет чего бритье получается более чистым.

Кондиционер для волос на основе кокосового молока

Не так уж просто найти подходящее средство для ухода за сухими волосами. Многие магазинные бальзамы лишь усугубляют ситуацию. Поэтому вы не прогадаете, если приготовите эффективный кондиционер самостоятельно из натуральных продуктов. Для этого вам понадобится:

стакан кокосового молока; четверть стакана арганового масла; столько же масла жожоба; столько же фракционированного кокосового масла; по две-три капли эфирного масла герани и эфирного масла иланг-иланга.

Чтобы приготовить кондиционер, достаточно просто смешать все ингредиенты и хорошенько взболтать. Его можно использовать как смываемое, так и как несмываемое средство. Во втором случае следует растереть немного кондиционера между ладонями и аккуратно пройтись по кончикам волос.

Мед

Мед — это панацея для любого типа кожи. Он не только удерживает влагу, но и регулирует естественную способность кожи к увлажнению и не закупоривает поры. Этот продукт обладает естественным антибактериальным и противогрибковым действием, а ее способность восстанавливать кожу делает ее незаменимым ингредиентом для борьбы с возрастными изменениями.

Ищите сырой органический мед — он наиболее полезен для ухода за лицом, его можно использовать для сухой, чувствительной и даже склонной к акне кожи. В дополнение к косметическим процедурам рекомендуется употребление меда внутрь. Достаточно одной столовой ложки в день, чтобы подписать кожу изнутри.

Бальзам для губ

Бальзам для смягчения губ – незаменимое средство в любое время года. Учитывая тот факт, что бальзам часто слизывается с губ и попадает в организм, важно, чтобы он был на 100% натуральным и безопасным. Такое средство можно приготовить в домашних условиях из качественных натуральных ингредиентов.

В качестве основы используется один из видов воска:

пчелиный (классический вариант); канделильский (веганская альтернатива из листьев кустарника канделилья); карнаубский (веганская альтернатива из пальмовых листьев).

В качестве смягчающего компонента можно добавлять такие продукты:

конопляное масло (богато жирными кислотами, обладает защитными функциями); миндальное масло (успокаивает очень сухую кожу); оливковое масло (богато антиоксидантами); кокосовое масло (восстанавливает защитные барьеры кожи); масло виноградных косточек (защищает трещинки); масло камелии (борется с признаками старения); масло ши (обладает противовоспалительными свойствами); масло манго (защищает от вредного воздействия ультрафиолета).

В качестве дополнительных ингредиентов можно использовать:

растительный глицерин (сильное смягчающее средство); мед (заживляет и омолаживает); витамин Е (разглаживает и защищает от токсинов); эфирные масла (для аромата).

Текстурирующий спрей

Спреи с морской солью используются для того, чтобы создать красивый эффект пляжных локонов. Шевелюра становится более объемной и текстурированной. Вы, конечно, можете купить такой спрей в магазине, но в нем наверняка будет куча вредной химии, которая навредит вашим волосам. Поэтому попробуйте приготовить его своими руками в домашних условиях.

Чтобы приготовить спрей, растворите в стакане ромашкового чая столовую ложку морской соли и чайную ложку лимонного сока. Чтобы нейтрализовать сушащий эффект соли, добавьте треть стакана геля алоэ или масла жожоба. Добавьте пару капель эфирного масла розмарина, который придаст блеск и простимулирует рост волос. Перелейте в баночку с распылителем и используйте на чистые слегка влажные локоны перед тем, как делать укладку феном.

Натуральный скраб для тела

Зачем платить деньги за сомнительные агрессивные средства из магазина, если у вас дома наверняка есть сахар или молотый кофе. Просто соедините абразивный компонент с небольшим количеством оливкового масла до кашеобразного состояния. Если вы хотите приготовить скраб для лица, используете более нежный абразив (например, овсянку, манку и так далее).