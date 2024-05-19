Мошенники стали подделывать сайты бронирования отелей и билетов

Перед наступлением лета количество мошеннических сайтов, предлагающих услуги бронирования билетов и отелей, в интернете заметно увеличилось. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на заявления специалиста по информационной безопасности в сети Андрея Стариковского.

При оплате отпускных туров, проживания в отелях и приобретении билетов на летний отдых через фальшивые веб-ресурсы, финансовые средства и банковские реквизиты могут попасть в руки мошенников.

Стариковский советует тщательно проверять туристические агентства на наличие их регистрации в Едином Федеральном реестре турагентов. Важно обращать внимание на возможные ошибки в адресе сайта и содержимом страниц.

Кроме того он предупреждает, что мошенники все чаще прибегают к использованию фальшивых QR-кодов.

Ранее депутат Государственной Думы Антон Горелкин предложил использовать художественные сериалы с известными актерами для информирования граждан о новых схемах мошенничества. Он отметил, что мошенники уже не только подделывают письма от имени руководителей компаний, но и манипулируют голосами в мессенджерах.