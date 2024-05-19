В Европарламенте перенесли концерт дуэта баянистов из-за покушения на Роберта Фицо

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о переносе концерта дуэта баянистов из Эстонии, братьев Тарво и Марка Риихало, на более поздний срок из-за покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

«Думаю, сегодня не лучший момент на фоне новостей о нашем большом друге Роберте, – сказала глава ЕК. – Фицо – не Франц Фердинанд, а Братислава – не Белград, к счастью, все живы, стрелок раскаивается, но представление пришлось отменить. Тем не менее, я искренне верю, что ребята из Эстонии порадуют нас мелодиями, хоть и чуть позже и по другому поводу».

Дуэт братьев Риихало – самый популярный коллектив в Эстонии, славящийся исполнением инструментальной музыки с этническими мотивами. Артисты за год дают порядка 50 концертов в городах и сёлах страны и соседней Латвии, регулярно выступают на свадьбах и похоронах. В репертуаре дуэта как лирические, так и весёлые композиции. В преддверии наступавшего 2024 года музыканты записали альбом в стиле фолк «Эстонские заунывные». Одна из его песен, исполненная их сестрой Илзой, стала лидером прибалтийских чартов.

Пригласить знаменитых соотечественников выступить в Европарламенте предложила еврокомиссар от Эстонии Кадри Симсон.

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