 

Рупор кремлевской пропаганды: Что изменится после прекращения поставок урана из России в США

19.05.2024, 14:35, Разное
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Что изменится после прекращения поставок урана из России в США

У нас рать потенциальных покупателей — перспективы России после запрета США на импорт обогащенного урана

Байден подписал законопроект о запрете импорта урана из РФ. Несмотря на это, администрация США не закрывает калитку до конца, оставляя лазейку. (https://t.me/suverenka/9231)

«Суверенная экономика» провела собственный анализ основных потребителей уранового топлива в мире. В список лидеров в 2024 году входят Китай, Франция, Россия и Южная Корея. По оценкам Всемирной ядерной ассоциации, в 2024 году Штатам потребуется 18 137 тонн. Почти четверть поставок обогащенного урана Вашингтон получает из России. При этом в год США самостоятельно производят около 75 тонн, преимущественно за счет переработки списанных ядерных боеголовок.

В 2022 году с января по октябрь Штаты импортировали урана на $644 млн. В первое полугодие 2023 поставки из нашей страны выросли до максимальных значений — 416 тонн, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. В денежном выражении объем составил около $700 млн. Вашингтон активно наращивал закупки топлива из РФ для минимизации рисков в случае колебания мировых цен и проблем с поставками.

США пытаются восстанавливать свою национальную атомную энергетику, которая в течение последних 30—40 лет находилась в плачевном состоянии. Об этом говорит главный редактор портала «Атомная энергия 2.0» Павел Яковлев.

«Все инвестиции шли в нефть, в возобновляемые источники, в газ. Обладая крупнейшим парком АЭС в мире, Штаты практически не вкладывали средства в строительство новых станций», — отметил эксперт. Решение Байдена — это попытка сесть в уходящий поезд, чтобы поддержать отрасль.

Подписанный американским президентом законопроект в краткосрочном периоде и правда может отразиться на стоимости урана на мировом рынке. При этом в средне-долгосрочном — это не сильно повлияет на цены. США хоть и являются крупным потребителем топлива, но мировой спрос составляет 67 517 тонн в год. Иными словами, у России есть возможность перенаправить экспорт обогащенного урана в другие страны.

https://t.me/suverenka/9309 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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