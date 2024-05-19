Мнение: Роботы одолевают немцев, сопротивление бесполезно

«Их нравы». Суд в Германии установил для роботов седьмой день днём отдыха. Обычным магазинам давно уже запрещено работать по воскресеньям, чтобы продавцы могли отдохнуть и сходить в церковь. Теперь это правило распространяется и на автоматические супермаркеты, внутри которых двуногих продавцов нет. Выглядят эти магазины так (видео). Цитирую (ссылка):

…суд земли Гессен постановил, что [автоматические] магазины… должны закрываться по воскресеньям, ссылаясь на 1700-летний христианский принцип “воскресного отдыха”, закрепленный в конституции с 1919 года.

Томас Стеб, член правления Tegut, сказал Financial Times, что решение суда было “совершенно нелепым”, утверждая, что магазины были “в основном торговыми автоматами”. По его словам, по воскресеньям в магазинах-автоматах совершается около 25-30% еженедельной торговли.

Профсоюз Verdi утверждал, что успех таких магазинов может привести к тому, что конкуренты будут настаивать на дальнейшем смягчении правил торговли по воскресеньям, утверждая, что работникам нужен гарантированный выходной, чтобы провести время с близкими.

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“Теос”, названный так в честь покойного основателя сети Тео Гутберле, работает почти как обычные магазины, позволяя покупателям просматривать и оплачивать покупки самостоятельно, предъявив удостоверение личности на входе.

Штеб сказал, что они зафиксировали более высокий уровень магазинных краж в отсутствие охраны со стороны людей, но прибыль перевесила убытки.

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Предполагаемое смягчение правил встретило сопротивление со стороны профсоюзов и религиозных групп, которые считают, что воскресенье не должно быть выходным днем.

Филип Бюттнер, представитель KWA, филиала протестантской церкви, выступающей против воскресных торгов, сказал Financial Times: “Нашему обществу нужен особый день в неделю, который имеет свои особенности, чтобы прославлять христианскую духовность и делиться опытом с друзьями и семьей”.

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Сторонники новых инновационных магазинов говорят, что их использование по воскресеньям также может способствовать созданию конкуренции с немногочисленными автозаправочными станциями и сувенирными магазинами, которым разрешено открываться в выходные дни в интересах потребителей.

История хороша со всех сторон — она иллюстрирует сразу несколько старых правил, по которым работает наш мир.

1. Нормальный суд руководствуется не здравым смыслом, а буквой закона. Если суд начнёт выносить решения «по справедливости», то есть не так, как жёстко прописано в кодексах, а так, как кажется правильным толпе, система правосудия моментально пойдёт вразнос, скатившись или до расстрельных троек, или, что ещё хуже, до русского суда присяжных 19-го века, восторженно оправдавшего Веру Засулич.

2. Как ни пытаются бороться против христианства на Западе, оно всё ещё определяет очень многое в жизни общества, в том числе и время работы магазинов. На Глобальном Юге, где влияние радугобесов меньше, традиционные религии иногда ещё более могущественны. Одно из исключений — Китай, который платит за отход от традиций серьёзнейшими демографическими проблемами.

3. Роботизация и сфера ИИ дают предостаточно поводов для скептических шуток, однако умная автоматика быстро развивается. Безлюдные магазины, которые ещё недавно были бы фантастикой в такой криминальной стране, как современная «пробуждённая» Германия, теперь работают и приносят прибыль. Да, из роботизированного магазина проще воровать. Однако, с другой стороны, отказ от двуногого персонала даёт минимаркету экономию в 100+ тысяч евро ежегодно и, видимо, новые немцы на такую сумму не наворовывают.

4. Попытки ограничить роботизацию провалятся. Если депутаты сделают в законе о рабочих часах исключение для роботов, обычные магазины проиграют конкуренцию автоматическим, так как обычным магазинам работать круглосуточно запрещено. Напомню: в воскресенье небольшие роботизированные магазинчики делают 25-30% прибыли — именно потому, что обычные магазины вынуждены стоять в выходной закрытыми. Многие справедливо считают это несправедливым преимуществом.

Сейчас законодатели в Европе пытаются дать дышать всем — и магазинам, и автозаправкам, и киоскам на вокзалах, и даже покупателям, которым иногда нужно что-нибудь срочно купить в выходной. Роботы врываются в эту бережно сбалансированную систему с грацией пьяного гренадёра, залихватски ставящего ногу на скамейку к читающим стихи гимназисткам.

Если депутаты всё же заставят роботов соблюдать выходной… то обычные магазины всё равно проиграют конкуренцию роботам, так как роботы с каждым годом становятся всё умнее и дешевле, тогда как средний немец с сопоставимой скоростью сокращать свой рацион питания не может.

Ну а если роботов запретят по всей Германии, чтобы они не рушили сложившийся рынок труда, то конкуренцию проиграет Германия целиком — уровень жизни в Германии постепенно упадёт, и в итоге она придёт в то плачевное состояние, в котором недоброй памяти Горбачёв принял СССР. В этот момент проводить Perestroika немцам будет уже поздно.