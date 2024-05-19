 

Онколог Смирнова назвала способы улучшить работу кишечника

19.05.2024, 13:50, Разное
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Проблемы с кишечником, такие как хронические запоры, могут негативно сказываться на здоровье. Онколог Елена Смирнова отмечает, что задержка переваренных остатков пищи, жидкости и бактерий в кишечнике может вызвать серьезные проблемы для всего организма.

Одним из ключевых способов поддержания здоровья кишечника является установление регулярного графика походов в туалет. Помимо этого, здоровая диета, богатая клетчаткой и водой, играет важную роль. Клетчатка действует как пребиотик, питая полезные бактерии в кишечнике.

Ферментированные продукты, такие как кефир, бифидок, несладкий йогурт и квашеная капуста, также могут значительно улучшить работу кишечника. Важно учесть индивидуальную переносимость этих продуктов.

Онколог Смирнова также подчеркивает важность управления стрессом для поддержания здоровья пищеварительной системы. Легкие физические упражнения, такие как короткие прогулки, могут помочь в этом.


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