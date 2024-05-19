Медиум, пытавшийся призвать дух Суворова, случайно подключился к видеоконференции министра обороны
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Полиция Москвы задержала 44-летнего финалиста шоу «Битва экстрасенсов» Николая Е. за незаконное подключение
к видеоконференции, в которой участвовал министр обороны Андрей Белоусов и его
ближайшие помощники. В ходе расследования выяснилось: медиум вовсе не пытался
взломать защищённый канал правительственной связи, а вызывал дух покойного
полководца Александра Суворова.
Ворвавшись в
квартиру колдуна, оперативники обнаружили в ней ритуальную доску для общения с
духами, хрустальный шар и свечи, между которых лежал портрет графа Суворова. По
телевизору, который, как отмечается в протоколе, не был включён в розетку, шло
видеосовещание руководства Минобороны.
Экстрасенс сотрудничает со следствием и
даёт показания. Он пояснил, что после проведения ритуала призыва духа Суворова
его телевизор, сломанный уже два года, внезапно начал показывать сначала
помехи, потом настроечную таблицу, а потом на экране возникло окно приложения
для онлайн-конференций. Медиум понял, что не должен был получить доступ к
этой видеотрансляции, но так и не смог выключить телевизор, который продолжал
работать без электроэнергии вплоть до прибытия оперативников.
«Я не знаю,
почему на экране возникло именно это видео, – признаётся Николай Е. – Я не
пытался вызвать никого из действующих генералов или тем более гражданских. Мне
нужен был дух Александра Суворова. Я часто пишу военную аналитику, советуясь с
духами полководцев XVIII-XIV
веков, и даже продаю свои
тексты военкорам. Однако никогда мои заклинания не приводили к такому
результату. Я не отрицаю своей вины в подключении к спецсвязи, но прошу
заметить, что сделал это ненамеренно. Хочу извиниться перед уважаемыми
руководителями Минобороны, которых я невольно подслушал».
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