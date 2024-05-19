Медиум, пытавшийся призвать дух Суворова, случайно подключился к видеоконференции министра обороны

Полиция Москвы задержала 44-летнего финалиста шоу «Битва экстрасенсов» Николая Е. за незаконное подключение

к видеоконференции, в которой участвовал министр обороны Андрей Белоусов и его

ближайшие помощники. В ходе расследования выяснилось: медиум вовсе не пытался

взломать защищённый канал правительственной связи, а вызывал дух покойного

полководца Александра Суворова.

Ворвавшись в

квартиру колдуна, оперативники обнаружили в ней ритуальную доску для общения с

духами, хрустальный шар и свечи, между которых лежал портрет графа Суворова. По

телевизору, который, как отмечается в протоколе, не был включён в розетку, шло

видеосовещание руководства Минобороны.

Экстрасенс сотрудничает со следствием и

даёт показания. Он пояснил, что после проведения ритуала призыва духа Суворова

его телевизор, сломанный уже два года, внезапно начал показывать сначала

помехи, потом настроечную таблицу, а потом на экране возникло окно приложения

для онлайн-конференций. Медиум понял, что не должен был получить доступ к

этой видеотрансляции, но так и не смог выключить телевизор, который продолжал

работать без электроэнергии вплоть до прибытия оперативников.

«Я не знаю,

почему на экране возникло именно это видео, – признаётся Николай Е. – Я не

пытался вызвать никого из действующих генералов или тем более гражданских. Мне

нужен был дух Александра Суворова. Я часто пишу военную аналитику, советуясь с

духами полководцев XVIII-XIV

веков, и даже продаю свои

тексты военкорам. Однако никогда мои заклинания не приводили к такому

результату. Я не отрицаю своей вины в подключении к спецсвязи, но прошу

заметить, что сделал это ненамеренно. Хочу извиниться перед уважаемыми

руководителями Минобороны, которых я невольно подслушал».

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