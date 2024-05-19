Ученые рассказали, как изменилась Земля после того, как над ее образом поработал человек

Влияние человека на планету ощущается за тысячелетия. Океаны, почва, атмосфера — всё подвергается изменениям. Если мы не научимся управлять ресурсами, наше будущее будет выглядеть крайне печально.

Появление человека на Земле кажется неизбежным, но это результат долгой и сложной эволюции. Сложение множества невероятно редких событий позволило нам стать доминирующим видом на планете.

Примерно 300 тысяч лет назад первые Homo sapiens появились в Африке. Они жили рядом с другими гоминидами, включая Homo erectus и неандертальцев. Со временем человек научился многому: использовать огонь, создавать орудия, строить жилища.

Человечество прошло путь от примитивного общества охотников-собирателей к современному миру. Сегодня мы стоим на заключительном этапе этой истории. Мы можем изучить наше прошлое, понять, как развивалась цивилизация, и оценить последствия нашего влияния на планету.

Наши гоминидные родственники распространялись по разным регионам с умеренным климатом. Но после появления Homo sapiens большую часть времени человечество проживало в Африке. Позднее неандертальцы присоединились к нам.

Мы знаем немного о ранних этапах человеческой цивилизации. Но факт жизни всех трех известных ветвей гоминид — людей, неандертальцев и Homo erectus — в одно время подтверждает, насколько богата история нашего развития.