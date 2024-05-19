 

«Зря старались, настоящие результаты были у нас на флешке» – Элла Памфилова высмеяла хакеров, пытавшихся взломать дистанционное электронное голосование

19.05.2024, 11:33, Разное
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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о систематических, но безуспешных попытках хакеров взломать сервера дистанционного электронного голосования в ходе президентских выборов.

По её словам, специалисты ЦИК и Минцифры заранее предусмотрели такую угрозу и сделали вмешательство злоумышленников в избирательный процесс невозможным.

– Мы конечно поддерживаем современные технологии, но не настолько беспечны, чтобы доверять результат народного волеизъявления по интернету, в котором резвятся хакеры, оппозиционеры и прочие мошенники, – подчеркнула глава ЦИК. – Поэтому мы поступили умнее: заранее записали все цифры на флешки и раздали их ответственным сотрудникам. Так что негодяи зря старались, их жалкие потуги ни на что повлиять не могли.

Также Памфилова рассказала о новом избирательном лайфхаке от ведущих программистов Центризбиркома.

– Мы создали практически полный клон сайта Центризбиркома, но с отличным названием – вернее, отличается одна буква. Пусть взламывают его эти жулики, – заключила она.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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