Мнение «аналитика»: О ловушке для Путина…Неспортивно как-то?

Однажды в Китае российский президент Владимир #Путин подошёл к журналистам и сказал всё, что думает об «олимпийском перемирии» Эмманюэля Макрона. Мол, так и так, товарищи, вы сначала разберитесь со всеми высокими принципами олимпизма – с тем, что «спорт вне политики», что «олимпиады – это площадки для общения людей и для поиска компромисса», а не пространство для культуры отмены, с главным правилом, что в спорте есть соперники, в спорте нет врагов. А мы тогда – если вы россиян на Олимпиаду-2024 допустите – с удовольствием обсудим приверженность традициям.

И вся такая из себя «прогрессивная» мировая общественность дружно возмутилась. Диктатор! Автократ Гад! Как смеет он попирать олимпийские традиции, идущие аж от Древней Греции! Изолировать его нафиг!!!

А потом полулегитимный украинский президент Владимир #Зеленский сказал, что #Украина вообще против этих всех ваших «перемирий». Ну, потому что #Россия как возьмёт, да как подкопит силёнок, пока прогрессивный Запад готовит «миллион снарядов для ВСУ». Нет уж. Перемирия – для слабаков. Сказано – до останнього українця, знаяит, до последнего.

И вся такая «прогрессивная» мировая общественность дружно возликовала: правильно! Вот речь истинного сторонника демократических ценностей. Пусть #Россия строго соблюдает всё, что мы хотим от неё. Пусть платит и кается!

Не, ребят, такой #спорт нам не нужен?

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