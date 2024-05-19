 

Мнение «аналитика»: О ловушке для Путина…Неспортивно как-то?

19.05.2024, 5:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Однажды в Китае российский президент Владимир #Путин подошёл к журналистам и сказал всё, что думает об «олимпийском перемирии» Эмманюэля Макрона. Мол, так и так, товарищи, вы сначала разберитесь со всеми высокими принципами олимпизма – с тем, что «спорт вне политики», что «олимпиады – это площадки для общения людей и для поиска компромисса», а не пространство для культуры отмены, с главным правилом, что в спорте есть соперники, в спорте нет врагов. А мы тогда – если вы россиян на Олимпиаду-2024 допустите – с удовольствием обсудим приверженность традициям.

И вся такая из себя «прогрессивная» мировая общественность дружно возмутилась. Диктатор! Автократ Гад! Как смеет он попирать олимпийские традиции, идущие аж от Древней Греции! Изолировать его нафиг!!!

А потом полулегитимный украинский президент Владимир #Зеленский сказал, что #Украина вообще против этих всех ваших «перемирий». Ну, потому что #Россия как возьмёт, да как подкопит силёнок, пока прогрессивный Запад готовит «миллион снарядов для ВСУ». Нет уж. Перемирия – для слабаков. Сказано – до останнього українця, знаяит, до последнего.

И вся такая «прогрессивная» мировая общественность дружно возликовала: правильно! Вот речь истинного сторонника демократических ценностей. Пусть #Россия строго соблюдает всё, что мы хотим от неё. Пусть платит и кается!

Не, ребят, такой #спорт нам не нужен?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Нативная реклама

18.05 / Мнение: Миф о «власовском флаге», взятки советской милиции и дебаты по Ильину

18.05 / В моду вернулась стрижка томбой: варианты и советы по выбору для своей формы лица

18.05 / Мнение: Как шла украинизация в СССР

18.05 / Рупор кремлевской пропаганды: За терриконами…

18.05 / Рупор кремлевской пропаганды: На Украине вступил в силу закон о “мобилизации”

18.05 / Текстурированные с зачесом набок и забавные косички: легкие и эффектные прически на короткие волосы

18.05 / Winfuture показал ноутбук Samsung Galaxy Book4 Edge с чипом Snapdraon X

18.05 / В Техасе будут судить подростка, который не принёс в школу огнестрельное оружие

18.05 / Кардиолог Кореневич назвала ошибки в питании, которые приводят к сгущению крови

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика