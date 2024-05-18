 

В Техасе будут судить подростка, который не принёс в школу огнестрельное оружие

18.05.2024, 19:33, Разное
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В американском городе Гарленд (штат Техас) 14-летнего Джонатана Тейлора будут судить за то, что он не принёс в школу огнестрельное оружие. Юноша не просто грубо нарушил правила школьной безопасности, но и делал это систематически, по идейным основаниям.

Как оказалось, родители подростка выступают против оружия – именно они «заразили» этими идеями сына. Ещё в феврале Тейлора задержал охранник на входе в школу – он заметил, что рамка-детектор не зазвенела. Всё обошлось разговором ученика с директором, однако через месяц юноша вновь заявился на уроки без оружия. Тогда его взял на поруки учитель физкультуры – он вывез подростка в лес, вручил ему штурмовую винтовку и заставил застрелить косулю.

Тем не менее, в мае школьник снова заявился на учёбу безоружным, причём случилось это в День AR15, когда принято брать с собой штурмовые винтовки и соревноваться друг с другом в мастерстве стрельбы, чистки, сборки и разборки. Директор школы счёл, что дальнейшие попытки перевоспитания бесполезны, и вызвал полицию. Суд пройдёт уже в ближайшие дни; юному техассцу грозит до 60 лет лишения свободы.

Вскоре в Гарленде также состоится судебный процесс над журналистом, который не упомянул имя несовершеннолетнего в публикации о готовящемся процессе. Согласно техасским законам, из соображений общественной безопасности имена предполагаемых преступников должны быть известны всем.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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