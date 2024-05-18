 

Кардиолог Кореневич назвала ошибки в питании, которые приводят к сгущению крови

18.05.2024, 18:43, Разное
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Кардиолог Анна Кореневич назвала опасные пищевые привычки, способствующие сгущению крови. Одной из них является употребление сладостей, калорийной пищи как способа снятия стресса, что ведет к ожирению и проблемам с сердцем и сосудами.

Бесконтрольное потребление сахара и простых углеводов также делает кровь густой. Когда эти продукты составляют значительную часть рациона, кровь становится похожей на сироп, что увеличивает риск тромбозов.

Употребление продуктов с высоким содержанием витамина К (таких как зеленый чай, шпинат, зеленые овощи, свиная и говяжья печень) также способствует сгущению крови и увеличивает ее подверженность тромбозу.

Алкоголь также является фактором риска, его употребление способствует обезвоживанию и сгущению крови, что увеличивает вероятность тромбозов через 6-12 часов после приема.


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