Ayaneo представил мощную ретро-консоль Pocket DMG с чипом Snapdragon G3x Gen 2

Компания Ayaneo анонсировала свою последнюю портативную консоль Pocket DMG, оснащенную высокопроизводительным чипом от Qualcomm. Об этом пишет Rozetked.

Дизайн Pocket DMG вдохновлен легендарной ретро-консолью Nintendo Game Boy, знаменитой игрой Tetris. Консоль имеет сенсорный OLED-экран размером 3,92 дюйма с разрешением 1240×1080 пикселей и плотностью 419 ppi.

Мощность устройства обеспечивается игровым чипом Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2. Подробности о памяти не разглашаются, но, скорее всего, устройство работает на базе Android, как и Ayaneo Pocket S с аналогичным чипсетом.

Консоль оснащена одним стиком, тачпадом, бамперами, триггерами L и R, а также привычными органами управления, включая крестовину и кнопки ABYX. Она будет доступна в черном и белом цветах. Дата релиза и цена пока не объявлены.