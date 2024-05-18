Стрижка химэ или французская многослойная: как вписать тренд на микрочелку в свой образ

Микрочелка стала настоящим трендом 2024 года. Независимо от текстуры волос, она предлагает безграничные возможности для создания нового образа. Хотя такая стрижка может показаться довольно сложной, эта тенденция вновь оказалась в центре внимания. Микрочелка в наступившем сезоне лидирует. Все дело в смелом и шикарном стиле.

Форма лица и текстура волос

Непременно стоит учитывать форму лица при выборе стрижки. Хотя челка микро вполне может быть универсальной, для некоторых форм она подходит гораздо лучше, чем для других. Однако женщина с любым лицом сможет подобрать свой вариант микрочелки.

Не имеет значения какие у вас волосы – прямые, волнистые или кудрявые, такая челка в любом случае будет хорошо смотреться, поэтому можно уверенно ее создавать.

А теперь о самом интересном – прическах, к которым идеально подходит микрочелка, которая способна добавить образу дополнительную порцию привлекательности и очарования.

Итак, как вписать этот тренд в современный летний образ?

Прямые длинные волосы

Обладательницам длинных прямых волос микрочелка непременно добавит остроты и изысканности. Идеально гладкая прическа будет смотреться шикарно.

Короткий волнистый боб

С помощью короткого волнистого боба в сочетании с микрочелкой можно создать потрясающий винтажный образ. Получится очень стильно и современно.

Микрочелка-бахрома

Для тех, кого интересует более утонченный образ, подойдет микрочелка-бахрома, нежно обрамляющая лицо и создающаяся изысканный вид.

Тупая микрочелка

Можно смело заявить о себе с помощью прямой тупой челки, которая добавит образу уверенности.

Длинные волнистые волосы с микрочелкой

Обладательницам длинных волнистых волос эта челка добавит причудливости и игривости. Такой образ выглядит весьма непринужденно.

Стрижка химэ с микрочелкой

Если хочется почувствовать себя авантюристкой, стоит обратить внимание на стрижку химэ в сочетании с микрочелкой. Она поможет создать уникальный яркий образ, который обязательно привлечет внимание, где бы вы ни появились.

Эта популярная японская стрижка, название которой переводится как “принцесса”, стала настоящим трендом 2024 года. Химэ представляет собой прическу из длинных волос с челкой, состоящей из двух частей – короткой прямой на лбу и более длинной по бокам.

Французская многослойная микрочелка

Как продемонстрировать парижский шик, если не с помощью многослойной французской микрочелки, которая излучает изысканность и элегантность.