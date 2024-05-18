Смартфон Redmi Note 13R за 18 тысяч рублей получил Snapdragon 4 Gen 2

Экран и производительность**

Устройство отличается крупным 6,79-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2460×1080 пикселей, яркостью 550 нит и частотой обновления 120 Гц. Оно работает на 4-нанометровом процессоре Snapdragon 4 Gen 2 и может похвастаться оперативной памятью LPDDR4X от 6 до 12 ГБ и встроенным накопителем UFS 2.2 от 128 до 512 ГБ, расширяемым с помощью карт памяти microSD.

Redmi Note 13R оснащен основной камерой на 50 мегапикселей, макромодулем на 2 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5030 мАч, также поддерживается проводная зарядка мощностью 33 Вт.

Смартфон имеет защиту от брызг воды и пыли по стандарту IP53, а также аудиоразъем, NFC, ИК-порт, сканер отпечатка пальцев в кнопке включения и предустановленную систему HyperOS на базе Android 14.

В Китае Redmi Note 13R доступен по цене от 1399 юаней (около 17,6 тыс. рублей) за версию 6/128 ГБ. Однако информации о доступности в других регионах пока нет.