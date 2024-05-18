Сотрудники Boeing, дававшие показания против компании, выиграли в корпоративную лотерею полёт на Starliner
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Авиастроительная
корпорация Boeing огласила результаты внутренней лотереи, в
которой были разыграны пассажирские места на первый в истории полёт космического
корабля CST-100
Starliner. Среди победителей оказались
бывшие и действующие сотрудники, выступавшие свидетелями в судебном процессе по
делу о производственных нарушениях.
Глава управления космического
туризма Boeing Саймон Килпатрик рассказал, что
экспериментальный рейс с живыми пассажирами на борту запланирован на середину
июня. Корабль будет выведен на околоземную орбиту и проведёт там 30 часов,
после чего приводнится в водах Тихого океана. В ходе этого полёта люди,
дававшие показания о якобы ненадёжных системах безопасности и двигателях Boeing, смогут сами убедиться в своей неправоте. Конечно,
несчастные случаи нельзя исключать, но в руководстве компании уверены, что за
ними не могут стоять причины, которые описывали свидетели.
«Мы просто решим
большое количество проблем одним махом, – говорит Килпатрик. – У всех, кто
поливал нас грязью и говорил, что якобы наши самолёты ненадёжны, будет
возможность оказаться своими
глазами увидеть, как они неправы, причём с высоты 500 километров. Мы надеемся, что полёт пройдёт без инцидентов,
но при любом сценарии количество людей, которые клевещут на нас в судах,
после этого полёта сократится».
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