Сотрудники Boeing, дававшие показания против компании, выиграли в корпоративную лотерею полёт на Starliner

Авиастроительная

корпорация Boeing огласила результаты внутренней лотереи, в

которой были разыграны пассажирские места на первый в истории полёт космического

корабля CST-100

Starliner. Среди победителей оказались

бывшие и действующие сотрудники, выступавшие свидетелями в судебном процессе по

делу о производственных нарушениях.

Глава управления космического

туризма Boeing Саймон Килпатрик рассказал, что

экспериментальный рейс с живыми пассажирами на борту запланирован на середину

июня. Корабль будет выведен на околоземную орбиту и проведёт там 30 часов,

после чего приводнится в водах Тихого океана. В ходе этого полёта люди,

дававшие показания о якобы ненадёжных системах безопасности и двигателях Boeing, смогут сами убедиться в своей неправоте. Конечно,

несчастные случаи нельзя исключать, но в руководстве компании уверены, что за

ними не могут стоять причины, которые описывали свидетели.

«Мы просто решим

большое количество проблем одним махом, – говорит Килпатрик. – У всех, кто

поливал нас грязью и говорил, что якобы наши самолёты ненадёжны, будет

возможность оказаться своими

глазами увидеть, как они неправы, причём с высоты 500 километров. Мы надеемся, что полёт пройдёт без инцидентов,

но при любом сценарии количество людей, которые клевещут на нас в судах,

после этого полёта сократится».

—