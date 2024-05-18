 

Британцы в шоке — сложный трюк исполняет краб-паук

18.05.2024, 15:52, Разное
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Какая только мерзость не вторгается в британские дома, начиная с гигантских крыс и заканчивая странствующими призраками! Пора бы уж, кажется, привыкнуть к незваным гостям. Как бы не так! Заметив незнакомую букашку-таракашку, тамошние жители немедленно впадают в панику, хватают телефон и…

Вы подумали, что зовут полицию? Конечно, находятся и такие индивиды, но это не самое типичное действие. Большей частью британские обыватели, не слишком обремененные элементарными знаниями о природе своих островов, тут же снимают существо на портрет и выкладывают его в соцсеть, попутно интересуясь, кто это и с какой целью забрел к ним.

Вот и на этой неделе британцы поделились на Reddit фотографией ярко-желтого паука. Понятно, чтобы узнать, с чем они столкнулись. Снимок арахнида был выложен на Reddit испуганным британцем, желающим узнать:

Что это за ярко-желтый паук? Замечен сегодня утром в Ричмонде, Лондон, Великобритания».

Можно себе представить разочарование неучей, узнавших, что это членистоногое родом с их родных берегов.

Один из знатоков насекомых откликнулся, определив паука по его латинскому названию Misumena vatia — более известному как краб-паук золотарника или цветочный краб-паук из-за его уникальной способности передвигаться боком, а также вперед и назад. Автор сообщения ответил на это:

«Интересно. Когда я его увидел, то подумал, что он чем-то напоминает краба».

Британцы могут вздохнуть с облегчением, зная, что эти пауки, которые встречаются в Северной Америке и по всей Европе, достигают максимального размера — около 1 см, если это самки, и 0,5 см, если самцы. Их яд достаточно силен, чтобы убить насекомых гораздо крупнее их самих, но, к счастью, они безвредны для человека.

Ярко-желтые пауки не только вторгаются без спроса а дома. У них них есть другое причудливое качество. Эти мастера мимикрии умеют сливаться с окружающей средой, меняя цвет в соответствии с цветком, на котором они находятся, переходя от желтого к белому.

Это хитроумное превращение может длиться до 25 дней, и только самки пауков имеют в своих восьми рукавах такой крутой трюк. Один озадаченный пользователь прокомментировал на Reddit:

«Я и не знал, что существуют пауки, меняющие цвет».

Как и у многих других пауков, самки золотистого краба иногда становятся каннибалами и сжирают своих партнеров-самцов после окончания спаривания.

Согласно данным сайта о пауках, взрослые особи обоих полов были зарегистрированы в Британии с мая по август, но в основном в мае и июне, то есть сейчас лучшее время для их поиска (для тех, кто достаточно смел, чтобы попытаться найти одного из них).

Источники информации и фото: dailystar.co.uk

Ненадежный источник: РИА Fognews


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