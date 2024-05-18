Известную как «Волк» редкую версию Lada Niva продают в РФ за 3,4 млн рублей

В Тольятти выставлен на продажу редкий пикап Lada Niva с индексом ВАЗ-2328, который известен как “Волк”. Стоимость автомобиля составляет 3,43 миллиона рублей. Об этом пишет портал Авто.ру.

Этот пикап представляет собой модификацию внедорожника середины 1990-х годов. По разным оценкам, было выпущено около 500 таких машин.

Грузовая Lada Niva выставлена на продажу с небольшим пробегом – около 9000 километров. Однако она не находится в оригинальном состоянии. В объявлении о продаже указано, что автомобиль был произведен в 1991 году и имеет модернизированный двигатель, а также дополнительные диски с резиной BFGoodrich.

Недавно стало известно, что цены на большинство автомобилей марки Lada впервые с ноября 2023 года повысились. В частности, стоимость внедорожника Lada Niva Travel, которая ранее начиналась от 1,198 миллиона рублей, теперь стартует от 1,25 миллиона.