 

Ислам Махачев рассказал о возможной дате боя с Конором Макгрегором

18.05.2024, 11:58, Разное
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Ислам Махачев, российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата, раскрыл планы относительно предстоящего поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Он поделился информацией в интервью для YouTube-канала Pound4Pound.

Махачев указал на возможность проведения боя в августе-сентябре 2024 года. По мнению российского бойца, Макгрегор уже не обладает прежней формой, особенно в свете его увлечения алкоголем, что, по его словам, широко известно.

Однако перед этим поединком Махачев готовится к другому важному сражению. 1 июня в Нью-Джерси на турнире UFC 302 он выйдет против американца Дастина Порье. Этот бой станет битвой за чемпионский титул UFC в легком весе. В случае успеха россиянин защитит пояс в третий раз, повторив рекорд Хабиба Нурмагомедова по числу защит титула в данной весовой категории.


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