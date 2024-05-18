Ислам Махачев рассказал о возможной дате боя с Конором Макгрегором

Ислам Махачев, российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата, раскрыл планы относительно предстоящего поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Он поделился информацией в интервью для YouTube-канала Pound4Pound.

Махачев указал на возможность проведения боя в августе-сентябре 2024 года. По мнению российского бойца, Макгрегор уже не обладает прежней формой, особенно в свете его увлечения алкоголем, что, по его словам, широко известно.

Однако перед этим поединком Махачев готовится к другому важному сражению. 1 июня в Нью-Джерси на турнире UFC 302 он выйдет против американца Дастина Порье. Этот бой станет битвой за чемпионский титул UFC в легком весе. В случае успеха россиянин защитит пояс в третий раз, повторив рекорд Хабиба Нурмагомедова по числу защит титула в данной весовой категории.