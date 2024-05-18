Эстафету олимпийского огня Игр-2024 отменили в Новой Каледонии из-за беспорядков

Во Франции отменили часть эстафеты олимпийского огня Игр-2024 из-за беспорядков, произошедших в Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом Океане. Протесты вспыхнули после голосования за законопроект, который вызвал недовольство местного населения.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил об отмене эстафеты, запланированной на 11 июня, после совещания правительства с парламентом.

Это решение стало последним эпизодом в серии попыток помешать эстафете олимпийского огня во Франции. Среди протестующих были как противники Олимпиады, так и защитники прав мигрантов, климатические активисты и пропалестинские группы.

Напомним, что Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены смогут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе при выполнении определенных условий.