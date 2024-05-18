В Москве ходе реновации снесли квартал, предназначенный для расселения по реновации

На востоке Москвы снесли квартал 20-этажных зданий, возведённый СМУ-32 для расселения подлежащих реновации жителей Восточного административного округа.

Сносом руководило предприятие ДСК-23, занятое расселением Северо-Восточного административного округа. Точные причины произошедшего остаются невыясненными, представители компаний-застройщиков от комментариев воздерживаются. Эксперты рассматривают две основные версии.

Согласно первой гипотезе, свежепостроенный квартал, способный вместить от 22 до 26 тысяч особей, оказался недостаточно вместительным по меркам разгулявшейся на востоке столицы реновационной активности. 20-этажные дома решили заменить 30-этажными, а в некоторых случаях – 40-этажными.

По второй гипотезе снос произошёл по ошибке, поскольку новостройки выглядели примерно так же, как и попавшие под реновациию ветхие здания 2012-2016 годов постройки. Слабым местом этой теории остаётся очевидное отличие в этажности – реновации подлежат здания до девяти этажей, а считать до десяти работники застройщиков «по идее должны уметь», предполагают эксперты.

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