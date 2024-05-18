Тропический, мятный и пикантный – готовим полезные смузи в домашних условиях

Приготовление смузи имеет множество удивительных преимуществ для здоровья, а также на их готовку не приходится тратить много времени или усилий. Во время готовки можно использовать различные овощи или фрукты, а также ягоды и зелень.

Лучшие продукты для приготовления смузи

Смузи являются отличным дополнением к здоровому рациону. Для их приготовления можно пользоваться следующими продуктами:

Яблоки и груши: придают сладость и помогают сбалансировать вкус. Тщательно вымойте и нарежьте на мелкие кусочки. Не нужно очищать от кожуры (если только фрукт не обработан воском) или удалять сердцевину и косточки. Ананас: придает смузи тропический вкус и содержит полезный фермент бромелайн. Очистите ананасы от кожуры, но не удаляйте сердцевину. Дыни очень хорошо увлажняют и придают легкий сладкий вкус. Киви богат витамином С и придает смузи терпкость. Апельсины и грейпфруты богаты витамином С и придают освежающий цитрусовый вкус. Лимон/лайм: улучшают вкус и придают цитрусовой свежести. Листовая зелень (кале, шпинат, листовая капуста бок-чой, свекла и другие виды салата-латука, такие как швейцарский мангольд): Богата витаминами, минералами и антиоксидантами. Вкус листовой зелени, может быть довольно насыщенным, поэтому используйте ее с осторожностью, если вам не нравится вкус капусты или шпината. Свекла: Придает блюду естественную сладость и яркий цвет. Очистите и нарежьте на мелкие кусочки. Морковь сладкая и богатая бета-каротином. Имбирь придает пикантный вкус и может быть полезен для здоровья. Огурцы: увлажняют и придают мягкий, освежающий вкус. Сельдерей: придает смузи мягкий вкус и увлажняет. Капуста: обладает мягким вкусом и богата питательными веществами. Сладкий перец придает сладость и насыщенный цвет.

Допускается добавлять и другие продукты для изменения вкуса и расцветки смузи.

Советы и рекомендации

Начинать рекомендуется с проверенных рецептов приготовления смузи. Вот несколько советов по приготовлению:

Сочетайте продукты с высоким и низким содержанием воды. Некоторые фрукты и овощи содержат больше воды (то есть более сочные), чем другие. Из апельсинов, огурцов, дынь, моркови, свеклы, сельдерея и т.п. получится больше сока, чем из горсти шпината. Важно использовать смесь фруктов и овощей с высоким и низким содержанием воды. Все фрукты и овощи содержат витамины, антиоксиданты и фитонутриенты, но листовая зелень с низким содержанием воды особенно богата питательными полезными веществами. Добавьте сладкие овощи и фрукты. Если вы не привыкли к яркому вкусу зелени, начните с употребления большего количества фруктов и овощей, которые имеют приятный вкус и дают больше сока. Овощи, такие как свекла, сладкий картофель, морковь, и фрукты, такие как яблоки, ананасы, груши и апельсины, придадут смузи много сладости. Не забудьте огурцы и сельдерей. Они очень вкусные и невероятно освежающие. В сельдерее много натрия, и вкус у него довольно сильный. Можно добавлять травы, имбирь и чеснок. Вы можете придать своему соку больше аромата и пикантности, добавив небольшое количество лука, чеснока, имбиря, куркумы или трав. Не делайте смузи из мягких фруктов. Не рекомендуется использовать ягоды, манго, бананы или другие мягкие фрукты, поскольку они забивают соковыжималку.

Если следовать этим простым советам, то получаются вкусные и полезные смузи.

Тропический

Этот смузи отлично подойдет для начинающих, потому что он очень сладкий и вкусный. Он богат витаминами А и С и другими фитонутриентами, которые необходимы для красоты кожи и укрепления иммунной системы. Для его приготовления очистите свеклу от кожуры, добавьте зелень от свеклы, натрите морковь на терке и добавьте имбирь для пикантности. Далее добавьте разные фрукты для придания смузи сладости.

Смузи из свеклы, моркови, ананаса и апельсина

Потребуется 1 большая или 2 маленькие очищенные свеклы, 4 большие моркови, ½ ананаса и 2 средних апельсина. Все ингредиенты нужно смешать в соковыжималке, причем рекомендуется выпивать полученный продукт сразу после приготовления.

Мятный дынный смузи

В этом смузи много витаминов и минералов, а также немного мяты. Огурец и дыня очень хорошо сочетаются друг с другом, а наличие мяты и лайма придает напитку много пользы. Старайтесь использовать очень спелую дыню для получения самого сладкого смузи. Для приготовления напитка потребуется половина дыни, большой огурец, пучок свежего шпината и мяты, а также 2 лайма.

Пикантный зеленый детокс-сок

Основным ингредиентом данного напитка является сельдерей, благодаря которому смузи получается терпким и концентрированным, а также немного солоноватым на вкус. Яблоки рекомендуется очистить от кожуры, но можно оставить семечки с сердцевиной. Обязательно используется вкусная капуста, а для придания сладости добавляется апельсин или груша. Для получения приятной кислинки добавляется сок лимона.

Смузи желательно употреблять сразу. Если же приготовлено много напитка, то можно хранить его в холодильнике в герметичной бутылке около 3 дней. Такие напитки являются полезными для здоровья, а также могут использоваться во время любой диеты.