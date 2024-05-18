Резкое похудение опасно для человека тромбозом

Медик Наталья Балашова отметила опасность резкого снижения веса и предупредила о возможности тромбоза, связанного с обезвоживанием.

Она приводит пример из Кемерова, где человек, стремясь к быстрому похудению, попал в больницу. Многие методы похудения приводят к потере жидкости и сгущению крови, что увеличивает риск тромбоза.

Эксперт также предупреждает о последствиях слишком интенсивных тренировок и ограничений в питании. Она рекомендует похудение безопасными темпами и подчеркивает, что экстремальные методы могут повредить сердечно-сосудистую систему. Вместо этого, можно следовать здоровой диете и умеренным физическим нагрузкам, чтобы избежать серьезных осложнений.