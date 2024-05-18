 

Пентагон и Microsoft обсуждают расширение сотрудничества в области кибербезопасности

18.05.2024, 8:40, Разное
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Министерство обороны США и корпорация Microsoft находятся в процессе переговоров о возможном расширении их партнерства в сфере кибербезопасности. Об этом сообщило издание Axios.

Сотрудники Пентагона провели серию встреч с представителями Microsoft по стратегии в области кибербезопасности, особенно акцентируя внимание на масштабной утечке данных в 2023 году. Подписание меморандума между сторонами позволит ведомству завершить переход на использование новых инструментов Microsoft до начала лета 2025 года.

Эксперты, выступившие перед журналистами, подчеркнули, что более тесное сотрудничество с Microsoft может создать новые уязвимости, а также создать препятствия для других производителей компьютерного программного обеспечения, заинтересованных в контрактах с Пентагоном по киберзащите. В настоящее время обсуждается проведение слушаний в конгрессе, на которых представители Microsoft смогут представить свою стратегию борьбы с кибератаками.

Важно отметить, что недавно стало известно о решении Microsoft отключить российские компании от своих облачных сервисов. Предварительно пользователей Android в РФ предупредили о фейковых приложениях в магазине Play Market.


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