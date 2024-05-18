Ученые нашли способ лечения шума в ушах

Многие люди сталкиваются с проблемой шума в ушах, не понимая причину его возникновения. Долгое время это считалось безнадежной проблемой, для которой не существовало эффективного лечения.

Однако с развитием технологий исследования в этой области привели к разработке новых методов, которые могут облегчить симптомы и улучшить качество жизни тех, кто страдает от этого состояния.

Шум в ушах является лишь симптомом основной проблемы, а не самостоятельным заболеванием. Он может быть вызван такими состояниями, как болезнь Меньера, высокое кровяное давление, возрастная потеря слуха или различные заболевания уха, связанные с приемом лекарств. И хотя отдельного лекарственного средства для лечения этого состояния не существует, Treble Health предлагает потенциальное решение для людей, страдающих шумом в ушах.

Исследователи разработали набор средств, называемых Treble Maskers, которые основаны на когнитивно-поведенческих принципах. В состав набора входят наушники для сна, тренировка осознанности и маскирующие средства от шума в ушах. Этот научно обоснованный подход объединяет тренировку звона в ушах и звуковую терапию.

Звуковая терапия с помощью маскирующих устройств позволяет слушать розовый или белый шум. Белый шум воспроизводит звуки разных частот одновременно, в то время как розовый шум является его более мягкой версией. Рекомендуются успокаивающие звуки, например, звуки природной воды или сверчков.

Маскирующие средства представляют собой наиболее доступное и эффективное средство для облегчения шума в ушах. Однако исследователи продолжают работу над поиском решения, а для этого им понадобится обратиться к самому источнику проблемы.

Одно из исследований показало обнадеживающие результаты в лечении хронического шума в ушах у крыс. Ученые активировали шейный нерв крыс во время воспроизведения различных тонов и смогли полностью устранить шум в ушах у грызунов. Это открытие дает надежду на будущее излечение шума в ушах и у людей.

Используемый исследователями метод, известный как стимуляция блуждающего нерва (ВНС), способствует изменению мозговой активности. После проведения трехнедельной процедуры крысы, страдающие шумом в ушах, полностью избавились от этого неприятного симптома (Интересно, как они у знали? Спросили?). Выяснили они это благодаря оценке мозговой активности грызунов.

– Важно то, что мы не просто маскируем шум в ушах, как это делают многие другие методы лечения, – подчеркивает доктор Майкл Килгард, один из ведущих исследователей из Техасского университета. – Мы направляем свои усилия на устранение источника шума в ушах.

Хотя этот метод лечения все еще находится в стадии исследования у животных, его потенциал в устранении шума в ушах у людей в будущем становится ясным. Все больше людей, страдающих от этого состояния, надеются на разработку эффективного лечения, которое окажет им нужную помощь и улучшит их жизнь.