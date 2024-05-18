Тайцзи может помочь в борьбе с болезнью Паркинсона

Как показало научное исследование, древнее боевое искусство Тайцзи, известное своими благоприятными воздействиями на здоровье, продемонстрировало свою удивительную способность снижать тяжесть симптомов болезни Паркинсона.

Согласно новым данным, тайцзицюань может снижать тяжесть симптомов болезни Паркинсона в долгосрочной перспективе. Исследование, проведенное среди пациентов с спорадической формой болезни Паркинсона, обнаружило значительное улучшение их двигательных функций после занятий этим древним искусством.

Подробное исследование проводилось два года и включало в себя 143 участника, которые регулярно занимались тайцзицюань, и 187 человек, не участвовавших в подобных физических активностях. Все участники находились на ранней стадии болезни Паркинсона, и диагноз был поставлен им в среднем всего четыре года назад. Это позволило исследователям более точно выявить влияние Тайцзи на симптомы заболевания.

Результаты исследования поразили: участники, которые практиковали Тайцзи, продемонстрировали значительное улучшение двигательных функций по сравнению с контрольной группой. Они более успешно сохраняли равновесие и способность ходить. Более того, группа, занимающаяся Тайцзи, требовала в среднем меньшего количества лекарств для снятия симптомов болезни Паркинсона, чем контрольная группа.

Дополнительные данные указывают на улучшение немоторных симптомов у пациентов, практикующих Тайцзи. Они сообщили о повышении качества жизни, улучшении сна, а также о более четкой памяти и мышлении.

Эти результаты могут иметь огромное значение, учитывая, что существующие лекарства для болезни Паркинсона не способны остановить ее прогрессирование и улучшение симптомов. Тайцзицюань представляет собой доступную и эффективную альтернативу, которая может дополнить лечение и улучшить качество жизни пациентов.

Однако важно отметить, что исследование имеет некоторые ограничения, включая отсутствие рандомизации участников, что может указывать на предвзятость в отборе. Исследователи рекомендуют проведение более крупных и строго рандомизированных исследований, чтобы подтвердить эти обнадеживающие результаты и более тщательно исследовать влияние Тайцзи на болезнь Паркинсона.

Впрочем, это открытие все равно приносит надежду для миллионов людей, страдающих от болезни Паркинсона, и подчеркивает важность изучения традиционных методов лечения для нахождения новых путей борьбы с этой тяжелой болезнью.