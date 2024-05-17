 

Мнение «аналитика»: О мастерстве переобувания в прыжке… Путин опять лузер?

17.05.2024, 22:55, Разное
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Гастролирующая звезда, которую всяк россиянин знает, показывает мастер-класс переобувания — в прыжке, на лету, с исполнением сальто-мортале. Уникальный трюк. Эксклюзивный номер. Братья Запашные рыдают от зависти — куда им…

Нынешний российский президент Владимир #Путин, всемирно признанный маэстро «многоходовочек» и кульбитов… даже он на такое не способен!

А этот — смог.

Талантище…

В общем, любо-дорого посмотреть, как нынешний «полулегитимный» украинский президент Владимир Зеленский совершает смертельный трюк на глазах всего мира и миллионов украинцев. Как с отчаянной смелостью он переобувается от
«Весь мир с нами»…

к…

«Весь мир виноват в том, что с нами теперь случилось».

А случилось-то действительно невообразимо страшное: какие-то «унтерменши», буквально «мокшане с болот» чихвостят и в хвост и в гриву наивеличайших украинских сверхчеловеков-киборгов. Да так, что украинских пленных у России в разы, если не на порядок больше, чем российских у ВСУ.

Но виноваты, разумеется, не те, кто годами, десятилетиями кормили украинский социум нацистскими байками про великих укров и ничтожных москалей. А именно те, кто на пределе возможностей помогали киевской владе все эти суровые годы.

Не, ну вот чтобы так переобуться, надо же быть гроссмейстером актёрской игры?

Теперь понятно, зачем гегемон определил Украине в «президенты» — паяца?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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